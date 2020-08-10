У Мінськ стягнули нову військову техніку. Фото та відео

До Мінська в понеділок, 10 серпня, де не вщухають протести після виборів президента, було перекинуто велику кількість військової техніки, а також силовиків.

Представники МВС в коментарі people.onliner.by заявили, що в місті йде "посилений варіант несення служби співробітниками МВС" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Ми відстежуємо інтернет-ресурси, і з урахуванням того, що там є ряд інформації з закликами, ми це враховуємо. У зв'язку з цим, щоб не допустити порушення правопорядку, в Мінську вибудовується спецтехніка", – прокоментувала прессекретарка МВС Ольга Чемоданова. Вона мала на увазі заклики до акцій протесту.

Військова техніка в Мінську. people.onliner.by

Військова техніка в Мінську. people.onliner.by

Зокрема, в центрі від площі Перемоги вже є скупчення ППС, військова техніка стоїть під мостом на Московській біля педагогічного університету.

Велике скупчення спецтехніки також помітили в районі стели і вулиці Машерова, де ввечері та вночі 9 серпня пройшли жорсткі сутички протестувальників з ОМОНом і внутрішніми військами.

У центрі Мінська помічені причепи з колючим дротом. Telegram-канал "Милитарист"

Військові машини і міліція 10 серпня

Частину військових направляли в місто на автобусах. people.onliner.by

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