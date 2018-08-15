До берега Росії прибило величезного морського монстра: опубліковані фото

У Росії на узбережжі Камчатки після шторму було виявлено невідому величезну морську істоту.

Про це в Facebook повідомила користувач Світлана Клементьєва, опублікувавши знімки знахідки. "Що найцікавіше - воно вкрите шерстю трубчастого виду. Може, це якась стародавнє істота. Ось якби відправити вчених в це місце..." - написала вона.

Як передає "Камчатка-інформ", завідувач лабораторією морських ссавців Сергій Корнєв вважає, що Клеметньева виявила всього лише частину останків кита, що розкладається.

"Під впливом моря, часу і різних тварин від найдрібніших до крупних - кит часто набуває химерні форми", - заявив він.

Раніше OBOZREVATEL публікував відео нападу морського монстра на човен в Новій Зеландії.