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ПолітикаЕкономіка

До берега Росії прибило величезного морського монстра: опубліковані фото

6.2тЧитати новину російською

У Росії на узбережжі Камчатки після шторму було виявлено невідому величезну морську істоту.

Про це в Facebook повідомила користувач Світлана Клементьєва, опублікувавши знімки знахідки. "Що найцікавіше - воно вкрите шерстю трубчастого виду. Може, це якась стародавнє істота. Ось якби відправити вчених в це місце..." - написала вона.

Як передає "Камчатка-інформ", завідувач лабораторією морських ссавців Сергій Корнєв вважає, що Клеметньева виявила всього лише частину останків кита, що розкладається.

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"Під впливом моря, часу і різних тварин від найдрібніших до крупних - кит часто набуває химерні форми", - заявив він.

Раніше OBOZREVATEL публікував відео нападу морського монстра на човен в Новій Зеландії.

Місце
Росія
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