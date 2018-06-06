Немного о внешней политике и Шекспире.

Во время недавней дискуссии я сформулировал наблюдение: нынешняя политика России бессвязна, непоследовательна, нелогична и крайне неразборчива. Альянсы и договоренности о вечной дружбе и сотрудничестве заключаются чуть ли ни ежедневно, и при этом – с кем попало. То с катарцами, то с их врагами саудовцами, то с врагами саудовцев иранцами, потом с врагами иранцев израильтянами, потом с хезбаллонами, с курдами, с врагами курдов турками и так до бесконечности. В глазах рябит.

Для тупой телеаудитории внутри России – как раз то, что нужно. Можно каждый день предъявлять доказательства растущей роли Москвы на международной арене. Для американцев, китайцев и европейцев – глядите, как мы вам карты можем испортить, под дверью на*рать и все ваши хитрожопые планы сорвать. Хотите, не хотите, а сядете с нами за стол переговоров и примете как достойного игрока. Пусть хотя бы для вида – нам очень важны именно понты.

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В разговоре я предположил, что это признак не силы во внешней политике, а как раз слабости. У России нет никакого реального влияния и средств, чтобы покупать и содержать долгосрочных партнеров: режимы, партии, движения, как это делал СССР. Ей остается только надувать щеки и пытаться играть роль спойлера для других, более сильных игроков. А кратковременные "союзники" используют Россию как инструмент шантажа тех же американцев.

И тут один из собеседников, умный француз, которого я особо отмечаю за исключительную способность структурировать суждения и находить новые углы зрения для старых проблем, вдруг сказал, что это надо объяснять не свойствами российских политиков, а общим представлением о мировом ходе времени в наши дни. Время и исторический процесс, по его словам, всё больше приобретает в восприятии дискретную основу и распадается на цепочку событий, не связанных общим вектором. Исчезают долгосрочные союзы, стратегические планы. Другой век, совершенно не исторический подход к событиям.

РАСПАЛАСЬ СВЯЗЬ ВРЕМЁН.

Опять?