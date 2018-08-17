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Сергій Талк
Сергій Талк
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Для такой физиономии, как у Путина, существует кунсткамера

2.5тЧитати новину російською

В Латвии запрещено участвовать в выборах гражданам, в прошлом являвшимся работниками КГБ. Запрещено и всё! Например, сегодня с выборов в Сейм сняли 6 человек с таким пятном в биографии.

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Я очень рекомендую россиянам тоже принять такой закон - не разрешать участвовать в выборах "бывшим". Зачем? Чисто в гигиенических целях - чтобы не видеть больше такие вот физиономии. Всего один закон - и жизнь в стране кардинально преобразится. А для таких физиономий существует кунст-камера.

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Автор
Сергій ТалкСергій Талк
Особа
Володимир Путін
Місце
Латвія
Джерело
Джерело:Facebook Сергея Талка
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Замечательное сравнение, но никакие законы кацапам уже не помогут, там вся РФия сплошная кунст-камера...
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Koval Oleg
Koval Oleg
если это ваши учёные, то я за Украину спокоен - научно-индустриальный прорыв вам обеспечен...
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Савченко Игорь
Савченко Игорь
Koval Oleg, Ну отчего же? Разве Латвия это не продемонстрировала?
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Rauschen Erik
Rauschen Erik
какел, ты же "уехал", какая тебе разница до рашки?
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Савченко Игорь
Савченко Игорь
Rauschen Erik, какел живёт в соседней с рашкой страной, которая может подвергнуться удару со стороны рашки. Какел думает о себе, а не о рашке. Если бырашке было побарабану, что там в соседней Латвии, он бы так не переживал.
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