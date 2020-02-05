Для протидії Росії: ВМС США озброїли ядерними ракетами

Військово-морський флот США ввів в експлуатацію тактичні ядерні балістичні ракети, які розміщуватимуться на субмаринах. Нова зброя призначена для стримування такого противника, як Росія.

З такою заявою виступив заступник міністра оборони США з політичних питань Джон Руд. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Ця додаткова можливість зміцнює стримування і надає Сполученим Штатам швидку, придатнішу стратегічну зброю малого радіусу дії", – сказав американський чиновник.

Субмарини США озброїли ядерними балістичними ракетами

Водночас зазначається, що адміністрація президента США Дональда Трампа раніше вже озвучувала намір розгорнути таке озброєння. Зокрема, в лютому 2018 року – коли аналіз ситуації виявив вади в американських можливостях стримування противників.

Це стало відповіддю на закріплену у військових документах РФ стратегії, що полягає у можливості застосування тактичної ядерної зброї у конфлікті в Європі, аби змусити США й НАТО до відступу.

Американська субмарина "Теннесі" отримала нові бойові блоки ядерних ракет U.S.Navy

"Російські заяви щодо цієї доктрини знижують поріг для першого використання Москвою ядерної зброї", – підкреслювали американці, аналізуючи тодішню ситуацію.

Зі свого боку демократи в Палаті представників виступили з критикою розміщення нової зброї на субмаринах, стверджуючи, що це небезпечно. Однак Пентагон нібито відмовився відповідати на запитання Конгресу щодо цього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за наказом президента Дональда Трампа військово-морські сили США розмістили нові малопотужні ядерні боєголовки на субмаринах типу Ohio.

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