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7 лютого • оновлено в 08:39
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Для протидії Росії: ВМС США озброїли ядерними ракетами

2.3т
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Військово-морський флот США ввів в експлуатацію тактичні ядерні балістичні ракети, які розміщуватимуться на субмаринах. Нова зброя призначена для стримування такого противника, як Росія.

З такою заявою виступив заступник міністра оборони США з політичних питань Джон Руд. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Ця додаткова можливість зміцнює стримування і надає Сполученим Штатам швидку, придатнішу стратегічну зброю малого радіусу дії", – сказав американський чиновник.

Субмарини США озброїли ядерними балістичними ракетами

Субмарини США озброїли ядерними балістичними ракетами

Водночас зазначається, що адміністрація президента США Дональда Трампа раніше вже озвучувала намір розгорнути таке озброєння. Зокрема, в лютому 2018 року – коли аналіз ситуації виявив вади в американських можливостях стримування противників.

Це стало відповіддю на закріплену у військових документах РФ стратегії, що полягає у можливості застосування тактичної ядерної зброї у конфлікті в Європі, аби змусити США й НАТО до відступу.

Американська субмарина "Теннесі" отримала нові бойові блоки ядерних ракет

Американська субмарина "Теннесі" отримала нові бойові блоки ядерних ракет

U.S.Navy

"Російські заяви щодо цієї доктрини знижують поріг для першого використання Москвою ядерної зброї", – підкреслювали американці, аналізуючи тодішню ситуацію.

Зі свого боку демократи в Палаті представників виступили з критикою розміщення нової зброї на субмаринах, стверджуючи, що це небезпечно. Однак Пентагон нібито відмовився відповідати на запитання Конгресу щодо цього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за наказом президента Дональда Трампа військово-морські сили США розмістили нові малопотужні ядерні боєголовки на субмаринах типу Ohio.

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Автор
Діна Баронова
Місце
США
Теги
Росія - країна-агресор ядерна зброя зброя
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
И наверняка, они вам эти корабли под бок пристроят. Дабы в случае конфликта, ответные удары не в их дом прилетели.
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5
1
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Этим хозяйским хером неделю назад вислоухие уже хвастались
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4
1
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Америка с нами! Ждём американские підводні човни в Азовском море.
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4
2
Малахoв Егор
Малахoв Егор
Горелов Сергей, И ещё амеров попросить , чтоб на укро баржу ракету таку же дали, шоб кавуны безопасней возить
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1
0
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Горелов Сергей, в Северо-Крымском канале
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2
0

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