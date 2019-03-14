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"Для перемог над сусідами!" У США заявили, що Росія може вдарити ядерною зброєю

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Глава Європейського командування США і верховний головнокомандувач силами НАТО в Європі Кертіс Скапаротті заявив, що російські військові стратеги вивчають можливість застосування ядерної зброї в обмежених військових конфліктах.

"Я думаю, що це частина російської доктрини і їх способу ведення війни", — попередив високопоставлений американський генерал, передає "Голос Америки".

Своєю заявою він спростував припущення, що Росія розробляє подібне озброєння виключно для того, щоб викликати тривогу у Пентагону, який планує модернізувати ядерні сили США з урахуванням нових загроз.

Представники Пентагону вважають, що Росія, яка не може конкурувати з американськими військовими у тривалому конфлікті із застосуванням звичайних видів зброї, розмірковує про використання ядерної зброї для швидких перемог над слабшими сусідами, перш ніж у справу можуть втрутитися американські війська.

"Для перемог над сусідами!" У США заявили, що Росія може вдарити ядерною зброєю

"Ескалація з метою домінування — ось як вони дивляться на це, — заявив Скапаротті. — І якщо ви подивитеся на модернізацію їхніх збройових систем сьогодні, то, гадаю, ви помітите, як вони можуть використовуватися саме для цієї мети за певної ескалації. Я вважаю, що вони дійсно розробляються для цього".

З цим погодилася виконувачка обов'язків помічника міністра оборони з питань міжнародної безпеки Кетрін Вілбарджер, зазначивши, що китайські військові стратеги розробили аналогічну теорію здобуття перемоги у конфліктах.

"Модернізація збройних сил Росії і Китаю, у поєднанні з проблемами, викликаними часом і відстанню, з якими ми стикаємося, надають цим суб'єктам можливість діяти швидко, використовувати те, що зазвичай називають сценарієм факту", — заявила вона.

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"Якщо стане зрозуміло, що задіяний такий сценарій, то США потраплять у несприятливу ситуацію, коли їм доводиться реагувати так, що це може розглядатися, як ескалація конфлікту, що є вкрай проблематичним розвитком подій за конфронтації з ядерними державами", — додала вона.

Росія підкріплює цю стратегію "активними запасами, що складаються з приблизно 2 тисяч" збройових систем, здатних доставляти "нестратегічну", тобто порівняно невелику ядерну зброю, зазначив Скапаротті.

"Російські запаси нестратегічної ядерної зброї викликають заклопотаність, оскільки вони підтримують помилкову переконаність Москви у тому, що обмежене застосування першими ядерної зброї, можливо, малопотужної зброї, надасть Росії силову перевагу у кризах і на більш низьких рівнях конфлікту", — сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії попередили про застосування ядерної зброї, зазначивши, що США — не конкуренти.

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Місце
США
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