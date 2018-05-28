"Для молодих жінок": Coca-Cola вперше випустила алкогольний напій

Виробник безалкогольних напоїв Coca-Cola вперше за 125 років існування випустив алкогольний напій.

Він з'явився в магазинах Японії в понеділок, 28 травня, повідомляє BBC.

Напій випускається тільки з лимонним смаком, його міцність варіюється від 3% до 7%.

Повідомляється, що запуск націлений на молодих споживачів, особливо на жінок.

Алкогольний напій від Coca-Cola cocacola.co.jp

За традицією компанії, рецепт напою суворо засекречений, проте відомо, що він натхненний стрімко набираючим у Японії популярність напоєм Chu-Hi - газованою водою з ароматизаторами, в яку додається місцевий алкогольний напій сетю. Chu-Hi також продається в банках і містить від 3% до 8% алкоголю.

Chu-Hi suntory.co.jp

У Coca-Cola говорять, що планів випускати такі напої десь крім Японії у компанії немає. В Японії Chu-Hi вважається альтернативою пиву і користується особливою популярністю серед жінок.

Напій вже виробляють японські пивоварні гіганти Kirin, Suntory і Asahi. Найпоширеніші ароматизатори в таких напоях - цитрусові, наприклад, грейпфрут або лимон.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в магазинах Ізраїлю напій Schweppes, який випускає корпорація Coca-Cola, продається в бляшаних банках із зображенням матрьошки і написом "Original Russchian".