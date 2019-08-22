"Діють проти США!" Пентагон розкрив причину ядерної НП у Росії

Вибух на полігоні під Архангельськом пов'язаний зі спробами Росії розробити нові ядерні озброєння.

Про це заявив міністр оборони США Марк Еспер в ефірі телеканалу Fox News. Зокрема, відповідаючи на питання про те, що саме дізнався Пентагон про ядерну НП у США, він сказав, що мова йде про спроби Росії розширити ядерний арсенал.

"Очевидно, що вони намагаються розширити свій стратегічний ядерний арсенал, щоб діяти проти США", – впевнений він.

Вибух під Архангельськом

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Росія розробляє гіперзвукову зброю, грунтуючись на технологіях, які вона вкрала у США.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що їм вдалося дізнатися деталі секретних випробувань на полігоні під Архангельськом у Росії, де вибухнула рідка установка.

Пізніше в Білому домі уточнили, що вибух на полігоні під Архангельськом може бути пов'язаний зі спробою запуску Росією гіперзвукових крилатих ракет.

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