Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

"Діють проти США!" Пентагон розкрив причину ядерної НП у Росії

979 Читати матеріал російською

Вибух на полігоні під Архангельськом пов'язаний зі спробами Росії розробити нові ядерні озброєння.

Про це заявив міністр оборони США Марк Еспер в ефірі телеканалу Fox News. Зокрема, відповідаючи на питання про те, що саме дізнався Пентагон про ядерну НП у США, він сказав, що мова йде про спроби Росії розширити ядерний арсенал.

"Очевидно, що вони намагаються розширити свій стратегічний ядерний арсенал, щоб діяти проти США", – впевнений він.

Новини
Потрапило і в Україну: з'явилася карта ймовірного розльоту нуклідів після вибухів під Архангельськом

Вибух під Архангельськом

Вибух під Архангельськом

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
США
Тег
Пентагон
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
А у недоношених все всупереч. Навіть глузд.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...