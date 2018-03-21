"Дивна примха": в CNN пояснили теплі відносини Путіна і Трампа

Президенту США Дональду Трампу все одно, як союзники США і його команда розцінюють його відносини з президентом РФ Володимиром Путіним.

Підсумовуючи наслідки і сенс телефонної розмови лідерів країн, можна говорити про те, що Трамп продовжує вважати заяви про втручання Росії в американські вибори, "містифікацією, покликаної анулювати його ударну перемогу", повідомляє CNN.

"Путін перебуває в одній з груп автократів і сильних прихильників глобального рівня, якими, мабуть, захоплюється Трамп - і це дивна примха американського президента", - пояснюють американські журналісти.

Також, за словами експертів, у Трампа також є непохитне переконання - він може "розрядити" небезпечне протистояння з Москвою, підтримуючи хороші відносини з Путіним. "Президент ще раз підтвердив, що для нас важливо вести діалог з Росією, щоб ми могли зосередитися на деяких областях загальних інтересів", - заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

Глава Пентагону Джим Маттіс недавно заявляв, що США "завжди були готові співпрацювати з Росією, де це можливо", але Москва "вирішила стати стратегічним конкурентом останнім часом, починаючи з того, що сталося в Великобританії, і закінчуючи тим, що ми бачили в Україна ".

У CNN зазначають, що така риторика характерна для більшої частини адміністрації Трампа і європейських союзників Америки, але її рідко почуєш з вуст президента. І це - "упущення, яке послаблює вплив політики Заходу на Росію".

Як раніше писав "Обозреватель", у Washington Post також розповіли про подробиці розмови Путіна і Трампа. Журналісти дізналися, що Трамп не послухався попереджень своїх радників з питань національної безпеки, які рекомендували йому не вітати Володимира Путіна з перемогою на президентських виборах.