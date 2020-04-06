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6 квітня • оновлено в 11:30
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Дівчина обрізала волосся ножем через карантин і стала популярною в мережі. Відео

1.5т
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Коррі Уолкер з Нової Зеландії, чий візит до перукаря був скасований у зв'язку з карантином через пандемію коронавірусу, зняла відео, як відрізає своє волосся кухонним ножем.

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Відповідний ролик вона розмістила на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

"Я буквально не мила їх протягом двох тижнів, тому я збираюся їх відрізати. У мене немає ножиць, зате є цей ніж. Так що, думаю, я просто доберуся до цього. Я зв'язала його, так це робиться?", – сказала Коррі.

Дівчина обрізала волосся ножем через карантин і стала популярною в мережі. Відео

Скріншот

Потім вона витягла свій кінський хвіст вертикально над головою правою рукою, а лівою почала відрізати волосся ножем. "Якщо вам цікаво, то ні, у мене немає психічного розладу, у мене просто немає ножиць", – сказала вона.

Дівчина пояснила, що запланувала візит на стрижку до перукаря, проте 25 березня по всій Новій Зеландії ввели обмежувальні заходи.

Відео стало вірусним, набравши більше 237 тисяч переглядів, понад 9 тисяч репостів і 12 тисяч коментарів.

"Я перукар, і це істерика. Ви в істериці! Спасибі, що зробили мій день!", "Я сміявся кожну хвилину. Спасибі за те, що принесли сміх", – відзначали коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у всьому світі через карантин можуть початися перебої з поставками продовольства. Це може трапитися вже в квітні-травні і загрожує голодом деяким країнам.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Нова Зеландія
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Какая же это "девушка"...
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