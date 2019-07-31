"Дістати до Москви і Петербурга": у Росії переполошилися через "супер-ракети України"

У Росії влаштували справжню паніку через ідею українського генерал-лейтенанта, ветерана Служби зовнішньої розвідки України Василя Богдана про створення ракет середньої дальності, які "дістануть до Москви і Санкт-Петербурга".

Так, це висловлювання прозвучало раніше в інтерв'ю OBOZREVATEL. Перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Олександр Шерін вже відреагував на нього.

"Якщо діючий генерал-лейтенант робить подібні заяви, то необхідно, щоб український посол дав з цього приводу пояснення. Вибори пройшли, і списати такі висловлювання на погоню за голосами вже не можна. Богдан говорить про те, що Україні потрібні ракети для ураження цілей на території Росії. Я б всерйоз задумався на предмет його відповідності займаній посаді", – розлютився він.

Запуск ракети Ілюстрація

Російський політик стверджує, що розвиток української військової промисловості нібито не дозволить створити озброєння подібного рівня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні поточного року на авіаційному полігоні "Повурськ" на Волині вперше за 23 роки провели випробування авіаційного ракетного озброєння.

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