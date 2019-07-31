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"Дістати до Москви і Петербурга": у Росії переполошилися через "супер-ракети України"

6.1т Читати матеріал російською

У Росії влаштували справжню паніку через ідею українського генерал-лейтенанта, ветерана Служби зовнішньої розвідки України Василя Богдана про створення ракет середньої дальності, які "дістануть до Москви і Санкт-Петербурга".

Так, це висловлювання прозвучало раніше в інтерв'ю OBOZREVATEL. Перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Олександр Шерін вже відреагував на нього.

"Якщо діючий генерал-лейтенант робить подібні заяви, то необхідно, щоб український посол дав з цього приводу пояснення. Вибори пройшли, і списати такі висловлювання на погоню за голосами вже не можна. Богдан говорить про те, що Україні потрібні ракети для ураження цілей на території Росії. Я б всерйоз задумався на предмет його відповідності займаній посаді", – розлютився він.

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Запуск ракети

Запуск ракети

Ілюстрація

Російський політик стверджує, що розвиток української військової промисловості нібито не дозволить створити озброєння подібного рівня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні поточного року на авіаційному полігоні "Повурськ" на Волині вперше за 23 роки провели випробування авіаційного ракетного озброєння.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
Тег
ЗСУ
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
тема паники не раскрыта
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Запустил ракету по России, а через 2 часа очутился в каменном веке.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Потеряйко Дмитрий, Какое отношения Украина имеет к Искандерам? Сатана это межконтинентальная баллистическая ракета с ядерной боеголовкой. Для вас это слишком жирно. Хватит и пары десятков х-101
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Потеряйко Дмитрий
Потеряйко Дмитрий
Потеряйко Дмитрий, 2017*
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Цукак, опять паника....ни дня без паники!!
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