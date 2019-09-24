Діра в руці: у Британії жінка потрапила в лікарню після укусу павука

Жителька Великобританії потрапила до лікарні після укусу павука. Жінці зробили операцію, а на її руці залишилася величезна діра.

Як повідомило видання Lenta.ru з посиланням на Metro, павук-стеатода, відомий як помилкова вдова, ховався в диванній подушці (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

Той вкусив 49-річну Луїзу Едварде, коли вона під час прибирання поклала подушку під пахву.

У Британії жінка потрапила в лікарню після укусу павука

Жінка вирішила, що укус не шкідливий, і не звернулася до лікаря. Наступного дня рука розболілася, але Едвардс все ще нічого не робила.

Через два дні місце укусу роздулося до розмірів м'ячика для гольфу, а біль став настільки сильним, що жінці знадобилося знеболювальне. Вона пішла до лікаря, який направив її в лікарню.

Новини Під Києвом дівчину під час купання вкусила змія

Едвардс перенесла десятихвилинну операцію, під час якої їй видалили тканини, що омертвіли від отрути павука. У результаті в руці жінки залишилася діра величиною майже чотири сантиметри.

Діра на руці постраждалої від укусу павука жінки Мetro

Будинок жителя Великобританії Мetro

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії 9-річного хлопчика вкусив отруйний павук і буквально пропалив йому дірку в нозі.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!