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24 вересня • оновлено в 03:34
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Діра в руці: у Британії жінка потрапила в лікарню після укусу павука

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Жителька Великобританії потрапила до лікарні після укусу павука. Жінці зробили операцію, а на її руці залишилася величезна діра.

Як повідомило видання Lenta.ru з посиланням на Metro, павук-стеатода, відомий як помилкова вдова, ховався в диванній подушці (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

Той вкусив 49-річну Луїзу Едварде, коли вона під час прибирання поклала подушку під пахву.

У Британії жінка потрапила в лікарню після укусу павука

У Британії жінка потрапила в лікарню після укусу павука

Жінка вирішила, що укус не шкідливий, і не звернулася до лікаря. Наступного дня рука розболілася, але Едвардс все ще нічого не робила.

Через два дні місце укусу роздулося до розмірів м'ячика для гольфу, а біль став настільки сильним, що жінці знадобилося знеболювальне. Вона пішла до лікаря, який направив її в лікарню.

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Едвардс перенесла десятихвилинну операцію, під час якої їй видалили тканини, що омертвіли від отрути павука. У результаті в руці жінки залишилася діра величиною майже чотири сантиметри.

Діра на руці постраждалої від укусу павука жінки

Діра на руці постраждалої від укусу павука жінки

Мetro

Будинок жителя Великобританії

Будинок жителя Великобританії

Мetro

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії 9-річного хлопчика вкусив отруйний павук і буквально пропалив йому дірку в нозі.

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Місце
Великобританія
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