''Діра 4 на 5 метрів'': стали відомі масштаби пошкоджень путінського авіаносця

Кран, який впав на єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов", "залишив дірку 4 на 5 метрів", але ремонт можна буде зробити "легко й швидко".

Про це повідомив журналістам глава Об'єднаної суднобудівної корпорації (ОСК) Олексій Рахманов, передає "РІА Новини".

"Падаючи, кран залишив дірку 4 на 5 метрів. Але при цьому... це конструкції, які ремонтуються легко і швидко", — сказав він.

За словами Рахманова, на ремонт будуть потрібні "невеликі гроші".

"Мова йде про ремонт металевих конструкцій. Це стандартна робота наших зварювальників, яка займе тиждень-півтора", — зазначив глава ОСК.

У свою чергу, начальник прес-служби Центру судноремонту "Зірочка" (виконавець контракту на ремонт корабля) Євген Гладишев, повідомив, що пробоїна припала саме на ту частину корабля, де відбувається плановий ремонт палуби, — так звана технічна зона.

У той же час у соцмережах причиною НП називають те, що заради економії док перевели на електроживлення із берега. При цьому скоротили моторну групу і перестали здійснювати закупівлю дизельного пального для генераторів.

Плавучий док потонув у Мурманську через те, що заради економії док перевели на електроживлення із берега. Скоротили моторну групу і перестали закуповувати дизпаливо. pic.twitter.com/Xs7TDCjYU0 — Рогозін-на-орбіті (@LyapunovS) 30 жовтня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 30 жовтня на судноремонтному заводі в Мурманську затонув один із найбільших у світі плавучих доків ПД-50, у якому ремонтували авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов".

У результаті інциденту впали два баштові крани, один із них на палубу авіаносця. За попередньою інформацією, причиною НП могли стати перебої в енергопостачанні.