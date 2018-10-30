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''Діра 4 на 5 метрів'': стали відомі масштаби пошкоджень путінського авіаносця

14.4тЧитати матеріал російською

Кран, який впав на єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов", "залишив дірку 4 на 5 метрів", але ремонт можна буде зробити "легко й швидко".

Про це повідомив журналістам глава Об'єднаної суднобудівної корпорації (ОСК) Олексій Рахманов, передає "РІА Новини".

"Падаючи, кран залишив дірку 4 на 5 метрів. Але при цьому... це конструкції, які ремонтуються легко і швидко", — сказав він.

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За словами Рахманова, на ремонт будуть потрібні "невеликі гроші".

"Мова йде про ремонт металевих конструкцій. Це стандартна робота наших зварювальників, яка займе тиждень-півтора", — зазначив глава ОСК.

У свою чергу, начальник прес-служби Центру судноремонту "Зірочка" (виконавець контракту на ремонт корабля) Євген Гладишев, повідомив, що пробоїна припала саме на ту частину корабля, де відбувається плановий ремонт палуби, — так звана технічна зона.

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''Нещадна помста!'' У мережі з'явилася реакція на НП із путінським авіаносцем

У той же час у соцмережах причиною НП називають те, що заради економії док перевели на електроживлення із берега. При цьому скоротили моторну групу і перестали здійснювати закупівлю дизельного пального для генераторів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 30 жовтня на судноремонтному заводі в Мурманську затонув один із найбільших у світі плавучих доків ПД-50, у якому ремонтували авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов".

У результаті інциденту впали два баштові крани, один із них на палубу авіаносця. За попередньою інформацією, причиною НП могли стати перебої в енергопостачанні.

Місце
РосіяМурманськ
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Это всё Омериканцы виноваты! Хакерская атака на электричество Мурманска! А ещё они топливо налево продали. Сволочи!
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Скирда Женя
Скирда Женя
Ага)) Уже бы сразу сказал что упавший кран даже помог потому что там всё равно как раз собирались "сверлить" дыру 5 на 4 метра!)))
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
В бензоколонке сэкономили на дизтопливе.Теперь отремонтируют то,что неиспользуют.Страна Чудес!
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