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Диктатор вынужден впервые за 26 лет отступить

Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Світ
2,3 т.
Диктатор вынужден впервые за 26 лет отступить

Народ Беларуси добился первой победы, что дальше?

Террор Лукашенко провалился, и диктатор вынужден впервые за 26 лет отступить. Новая тактика – признать себя избранным и усыпить протест. Перестать бить – и ждать, что люди откажутся от требования перевыборов – это ключевой момент.

У Лукашенко нет никакой новой политической повестки - он думает, что холопы обрадуются доброте Батьки, и все будет как прежде. Лукашенко показывает, что даже если вся страна будет гудеть против – он из власти по своей воли не уйдет. И места для компромиссов нет – или его вынесут сейчас, или он сделает все, чтобы снова начать убивать и пытать.

Власть сжалась и угрожает -–но инициатива с сегодняшнего дня перешла к народу. И в политике повестку обязана определить уличная оппозиция.

Чтобы Революция стала субъектной в беларусской политике, надо создавать территорию свободы, свой Майдан, куда палачам вход воспрещен, надо определить требования народа, которые понятны, законны и могут объединить всех:

1.Освобождение всех без исключения политических узников.

2. Отставка силовиков.

3. Суд над палачами и расследование беспредела.

4. Дата новых выборов.

5. Смена руководства Центризбиркома.

6. Новый механизм контроля голосования.

Впрочем, у народа Беларуси свой путь, у них уже свой опыт. Хочу, чтобы у них все получилось.

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Джерело:Фейсбук Юрия Бутусова
БілорусьПротести у БілорусіОлександр Лукашенко
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