Народ Беларуси добился первой победы, что дальше?

Террор Лукашенко провалился, и диктатор вынужден впервые за 26 лет отступить. Новая тактика – признать себя избранным и усыпить протест. Перестать бить – и ждать, что люди откажутся от требования перевыборов – это ключевой момент.

У Лукашенко нет никакой новой политической повестки - он думает, что холопы обрадуются доброте Батьки, и все будет как прежде. Лукашенко показывает, что даже если вся страна будет гудеть против – он из власти по своей воли не уйдет. И места для компромиссов нет – или его вынесут сейчас, или он сделает все, чтобы снова начать убивать и пытать.

Власть сжалась и угрожает -–но инициатива с сегодняшнего дня перешла к народу. И в политике повестку обязана определить уличная оппозиция.

Чтобы Революция стала субъектной в беларусской политике, надо создавать территорию свободы, свой Майдан, куда палачам вход воспрещен, надо определить требования народа, которые понятны, законны и могут объединить всех:

1.Освобождение всех без исключения политических узников.

2. Отставка силовиков.

3. Суд над палачами и расследование беспредела.

4. Дата новых выборов.

5. Смена руководства Центризбиркома.

6. Новый механизм контроля голосования.

Впрочем, у народа Беларуси свой путь, у них уже свой опыт. Хочу, чтобы у них все получилось.

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