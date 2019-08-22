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"Дійшли б до Києва!" На росТБ Україні пригрозили походом "ДНР"

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Україна нібито підписала Мінські угоди через загрозу взяття Маріуполя, Одеси і Києва армією терористів "ДНР".

Таку неадекватну заяву зробив російський пропагандист, член президії Академії геополітичних проблем Араік Степанян в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" телеканалу "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Чому визнали і підписали? Тому що якби ви не підписали, то "добровольча армія" Донбасу взяла би Маріуполь, взяла би Одесу, пішла б далі на Київ! Тому ви підписали, щоб зупинити це", – висловився несамовитий українофоб.

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Терористи "ДНР"

Терористи "ДНР"

"Главред"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Степанян заявив, що країна-агресор не повинна відмовлятися від України, оскільки там живуть її громадяни – вигадані "великороси". Саму Україну рупор Кремля назвав "Новоросією".

Крім того пропагандист відзначився фейком про те, що сучасна Україна нібито створена із захоплених шматків інших держав. За його словами, Київ нібито анексував значну частину Росії, Молдови, Польщі та Угорщини.

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Теми
російська пропаганда Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі мінські домовленості
Місце
Росія
Тег
ДНР
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Что за высер? Пусть вата дрочит дальше на эти мысли.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
ШО, опять? ))) Опять ДЕФЕКТИВНЫМ захотелось взять Киев ? )))
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Красиво и ярко Украинская армия пердолит росийскую армию на Донбассе! Донбасс без Крыма нам не нужен! война до полной победы
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Кожедуб ruslan, очень красиво и особенно ярко. Иловайск и Дебальцево не дадут соврать.
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