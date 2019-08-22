"Дійшли б до Києва!" На росТБ Україні пригрозили походом "ДНР"

Україна нібито підписала Мінські угоди через загрозу взяття Маріуполя, Одеси і Києва армією терористів "ДНР".

Таку неадекватну заяву зробив російський пропагандист, член президії Академії геополітичних проблем Араік Степанян в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" телеканалу "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Чому визнали і підписали? Тому що якби ви не підписали, то "добровольча армія" Донбасу взяла би Маріуполь, взяла би Одесу, пішла б далі на Київ! Тому ви підписали, щоб зупинити це", – висловився несамовитий українофоб.

Терористи "ДНР" "Главред"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Степанян заявив, що країна-агресор не повинна відмовлятися від України, оскільки там живуть її громадяни – вигадані "великороси". Саму Україну рупор Кремля назвав "Новоросією".

Крім того пропагандист відзначився фейком про те, що сучасна Україна нібито створена із захоплених шматків інших держав. За його словами, Київ нібито анексував значну частину Росії, Молдови, Польщі та Угорщини.

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