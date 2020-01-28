Держдеп США помстився американському каналу за скандал через Україну: подробиці

Державний департамент США виключив з пулу преси, який відправиться разом з держсекретарем Майком Помпео в Європу і Центральну Азію, журналістку радіостанції NPR Мішель Келемен.

Раптове виключення відбулося через кілька днів після того, як у Помпео стався скандал з іншим репортером NPR Мері Келлі, повідомляє CNN.

У відповідь на це Асоціація кореспондентів Держдепу заявила, що протестує проти рішення видалити Келеман з пулу журналістів.

Майк Помпео espreso.tv

Нагадаємо, раніше журналістка американського видання NPR Мері Келлі заявила, що держсекретар США Майк Помпео нецензурно вилаявся на неї через питання про звільнення експосла США в Україні Марі Йованович і висловив припущення, що Україна американцям "байдужа".

Незабаром колишній посол США в Україні Вільям Тейлор пояснив держсекретареві, що "американцям є діло до України". Він зазначив, що США підтримують Україну в російсько-українській війні.

Раніше OBOZREVATEL писав, що державний секретар США Майк Помпео 30 січня відвідає Київ, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Андрієм Загороднюком.

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