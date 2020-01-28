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28 січня • оновлено в 11:01
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Держдеп США помстився американському каналу за скандал через Україну: подробиці

1.6т
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Державний департамент США виключив з пулу преси, який відправиться разом з держсекретарем Майком Помпео в Європу і Центральну Азію, журналістку радіостанції NPR Мішель Келемен.

Раптове виключення відбулося через кілька днів після того, як у Помпео стався скандал з іншим репортером NPR Мері Келлі, повідомляє CNN.

У відповідь на це Асоціація кореспондентів Держдепу заявила, що протестує проти рішення видалити Келеман з пулу журналістів.

Майк Помпео

Майк Помпео

espreso.tv

Нагадаємо, раніше журналістка американського видання NPR Мері Келлі заявила, що держсекретар США Майк Помпео нецензурно вилаявся на неї через питання про звільнення експосла США в Україні Марі Йованович і висловив припущення, що Україна американцям "байдужа".

Незабаром колишній посол США в Україні Вільям Тейлор пояснив держсекретареві, що "американцям є діло до України". Він зазначив, що США підтримують Україну в російсько-українській війні.

Раніше OBOZREVATEL писав, що державний секретар США Майк Помпео 30 січня відвідає Київ, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Андрієм Загороднюком.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Майк Помпео
Місце
США
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семенов Александр
семенов Александр
Помпео гэть(само собой) Трампа гэть ! Зэлэнького ГетьКучму геть !!............И все месте..."Щэ-е-е-енэвмэрлаУ-к-крайини ...И не забудьте навалить в шаровары
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сибирский ватник
сибирский ватник
В оригинале"Америке нет дела до Ёб**ой Украины."Так ответил Помпео журналистке.
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Mega Death
Mega Death
Скоро за одно только слово Украина в США будут сажать в тюрьму. Украина стала токсичной)))
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