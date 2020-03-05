Депутат Держдуми осоромився фейком про російську мову в США

Депутат нелегітимної Держдуми Росії Леонід Калашников відзначився фейком про російську мову. Він заявив, що в США російськомовні люди нібито повсюдно можуть скористатися послугами перекладача.

Безглузда заява прозвучала в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1", коли Калашников обурювався через нібито утиски російської мови в Україні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Леонід Калашников видав фейк про російську мову

"А як бути, наприклад, жінці, яка не знає української мови? Ось як бути? Ось вона прийшла в лікарню! В Америці, в Нью-Йорку, ти прийдеш до лікарні – є перекладачі російської мови всюди, екскурсоводи – всюди! А ти уявляєш, що 40% росіян мають знати одразу українську?!" – вибухнув невдоволенням російський депутат, звертаючись до гостя ефіру з України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, доктор історичних наук, заступник гендиректора Національного заповідника "Софія Київська" В'ячеслав Корнієнко довів, що за часів Київської Русі на території сучасної України вже існувала староукраїнська мова. Це підтверджує лексика літературних пам'яток того часу, а також написи на стінах Софійського собору.

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