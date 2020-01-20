"День перетворився на ніч": Австралію накрила потужна пилова буря. Фото й відео

На Австралію після масштабних лісових пожеж налетіли величезні пилові бурі.

Стихія вирувала в центральній частині Нового Південного Вельсу, перетворивши "день на ніч", пише The Guardian.

Метеорологи повідомили, що пориви вітру досягали 94 км\год, а місцями доходили до 107 км\год.

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До того ж по країні пройшли грозові зливи з градом, внаслідок чого загинули сотні тисяч риб. Грози налетіли на Камден Кемпбелтаун і Піктон, а потім перемістилися в Сазерленд, Ліверпуль і Окдейл.

"Завтра (20 січня) у нас буде дуже активний прогноз грозового дня, особливо в південно-східній і центрально-східній частинах, а також в деяких частинах південно-західних схилів", – попередили синоптики про прийдешні бурі.

Пилова буря в Австралії Twitter

Пилова буря в Австралії Twitter

Пилова буря в Австралії Twitter

Також очікується, що опади випадуть від 10 до 30 мм, але в деяких областях можуть спостерігатися окремі значення до 80 або 100 мм. Водночас такі рясні дощі можуть призвести до повені, але навряд чи погасять бурхливі пожежі, зазначили синоптики.

Пилова буря в Австралії Twitter

Пилова буря в Австралії Twitter

Пилова буря в Австралії Twitter

Пилова буря в Австралії Twitter

Пилова буря в Австралії Twitter

Пилова буря в Австралії Twitter

Narromine dust storm - Jan 19th pic.twitter.com/GeFSqby8NY - Mick Harris (@ mickharris85) January 19, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Австралії масштабні лісові пожежі спалахнули ще восени. В охоплених вогнем австралійських штатах Новий Південний Вельс і Квісленд прогнозували "катастрофічні" погодні умови.

Стихія практично повністю знищила місто Балморал, яке розташоване за 120 км від Сіднея.

В Австралії через безперервні пожеж оголосили масштабну евакуацію населення і туристів з південно-східних штатів країни.

Пожежі в Австралії призвели до того, що почали самі формувати погоду, яка лише допомагає поширенню вогню, і замкнулися в зачароване коло.

Через жорстоку стихію загинуло 25 осіб і майже 500 мільйонів тварин, а дитячі садки та державні установи в столиці країни Канберрі припинили роботу.

Також у посушливих районах Австралії, де вирували пожежі, почалися проливні дощі.

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