Демократи допомогли? В США пояснили, як імпічмент допоможе Трампу виграти вибори

Американського президента Дональда Трампа навряд чи усунуть з посади до виборів 2020 року, а імпічмент може лише мобілізувати консервативний електорат і сприяти його переобранню.

Політтехнологи Республіканської партії стверджують, що ініціатива демократів з приводу імпічменту тільки призведе до зростання популярності Трампа, пише ВВС.

“Керівник виборчого штабу президента Бред Парскейл навів дані, що після оголошення про початок процедури імпічменту потік пожертв до їхнього передвиборчого фонду значно збільшився. Лише за тиждень вдалося зібрати 13 мільйонів доларів. Американські історики також переконані в тому, що імпічмент, який здається сьогодні неминучим, не завадить Трампу перемогти на виборах 2020 року”, – повідомляється у статті.

Дональд Трамп Європейська правда

Минулого тижня демократи, які мають більшість в Палаті представників, оголосили про початок формальної процедури імпічменту. Причиною стала скарга анонімного працівника спецслужб, який заявив, що під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським американський президент попросив відновити розслідування діяльності родини Байденів в Україні. Конгрес назвав такі дії президента "використанням службового становища у власних політичних цілях".

Загрозу імпічменту у адміністрації США розглядають цілком серйозно і вже приступили до формування спеціальної команди юристів, яка оскаржуватиме звинувачення на адресу президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США готували заяву від імені президента України Володимира Зеленського, в якій говорилося б про майбутнє розслідування щодо колишнього американського віце-президента Джо Байдена.

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