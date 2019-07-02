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Демарш країн в ПАРЄ: Україну підтримала ще одна делегація

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Представники Швеції в парламентській асамблеї Ради Європи приєдналися до заяви семи країн про спільні дії в знак протесту проти безумовного повернення РФ.

Про це в ефірі Радіо НВ заявив глава української делегації в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар'єв.

"До нашої спільної заяви, це інформація від наших балтійських колег... До фінальної заяви, яка була від семи країн, після повернення Росії приєдналися депутати від Швеції", - зазначив Ар'єв.

ПАРЄ

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За його словами, Польща підтримала ініціативу створити нову резолюцію проти повернення Росії до Ради Європи.

Раніше повідомлялося, що представники України, Грузії, Польщі, Словаччини, Литви, Латвії та Естонії підписали заяву про спільні дії в знак протесту проти безумовного повернення РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, комітет у закордонних справах рекомендував ВРУ призупинити участь постійної делегації в роботі Парламентської асамблеї Ради Європи до отримання висновків Венеціанської комісії.

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Місце
Швеція
Тег
ПАРЄ
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