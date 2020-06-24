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Делегація Киргизстану привезла на парад до Москви коронавірус: хто з лідерів опинився під загрозою

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Світ
6,1 т.
Делегація Киргизстану привезла на парад до Москви COVID-19

У делегація Киргизстану, яка прибула на парад до Москви, виявили COVID-19

У членів делегації президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова діагностували коронавірусну інфекцію.

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Як відомо, вранці 24 червня Жеенбеков прибув у Кремль, як запрошений гість на парад Перемоги. Про це з посиланням на його пресслужбу повідомляє "Інтерфакс".

Зазначається, що президента Киргизстану, члени його делегації та супроводжуючі особи після прильоту в Москву, як і всі іноземці, здали тест на COVID-19.

"У двох супроводжуючих осіб виявлено позитивний результат", – йдеться в повідомленні.

Сооронбай Жеенбеков

Сооронбай Жеенбеков (sng.today)

У пресслужбі уточнили, що коронавірус виявили у завідувача відділом зовнішньої політики апарату президента Киргизстану Данияра Сидикова, а також співробітника охорони.

У зв'язку з цим Сооронбай Жеенбеков не взяв участі в урочистих заходах у Москві.

Лідери запрошених іноземних держав на параді в Москві

Лідери запрошених іноземних держав на параді в Москві (RT російською)

Тоді як побували на параді президенти Білорусі, Узбекистану, Казахстану, Молдови, Таджикистану, Сербії, а також член президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік. Крім них, захід відвідали так звані президенти окупованих Росією Південної Осетії і Абхазії.

Лідери країн разом із Путіним на параді в Москві

Лідери країн разом із Путіним на параді в Москві (RT російською)

Лідери іноземних держав вшанували пам’ять загиблих солдатів

Лідери іноземних держав вшанували пам’ять загиблих солдатів (RT російською)

Путін із лідерами інших країн на параді

Путін із лідерами інших країн на параді (RT російською)

Як повідомляв OBOZREVATEL, на парад Перемоги в Москву на запрошення президента Росії Володимира Путіна 24 червня прибули всього сім президентів іноземних держав.

КиргизіяКоронавірус
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