"Дають величезні гроші": Навальний розповів про нічний візит Собчак

Кандидату в президенти Росії Ксенії Собчак пропонували велику суму грошей для підтримки її кампанії.

"Приїхала о другій годині ночі і дослівно сказала: "Мені пропонують величезні гроші за висунення, і я не знаю, що робити", - сказав Навальний, пише TVrain.ru.

Собчак назвала заяву політика брехливою, зазначивши, що в ту ніч вона сказала зовсім інше.

Навальний звинуватив Собчак в поширенні брехні під час президентських перегонів.

Вона у свою чергу зазначила, що Навальний раніше дотримувався нацистських поглядів і називав грузинів "гризунами".

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Собчак заявляла, що готова зняти кандидатуру заради Навального.