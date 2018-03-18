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ПолітикаЕкономіка

"Дають величезні гроші": Навальний розповів про нічний візит Собчак

38.7тЧитати новину російською

Кандидату в президенти Росії Ксенії Собчак пропонували велику суму грошей для підтримки її кампанії.

"Приїхала о другій годині ночі і дослівно сказала: "Мені пропонують величезні гроші за висунення, і я не знаю, що робити", - сказав Навальний, пише TVrain.ru.

Собчак назвала заяву політика брехливою, зазначивши, що в ту ніч вона сказала зовсім інше.

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Навальний звинуватив Собчак в поширенні брехні під час президентських перегонів.

Вона у свою чергу зазначила, що Навальний раніше дотримувався нацистських поглядів і називав грузинів "гризунами".

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Собчак заявляла, що готова зняти кандидатуру заради Навального.

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Вибори в РосіїВибори президента Росії
Особи
Володимир ПутінКсенія Собчак
Місце
Росія
Об'єкт
вибори президента Росії
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