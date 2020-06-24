Одна з найбільших дамб світу в Китаї опинилася під загрозою руйнування: людей евакуювали

Гребля "Три ущелини" в Китаї. Фото 2012 року

Гребля "Три ущелини" в китайській провінції Хубей, одна з найбільших у світі, під загрозою обвалення через сильні зливи.

Вона побудована над річкою Янцзи й може постраждати через проливні дощі в центральному та південному Китаї, передає NTD.

Влада вже готується до найбільшої повені за останні 80 років і ввела "жовтий" рівень небезпеки. Близько 40 000 місцевих жителів були евакуйовані.

За оцінками експертів, 20 червня вода у водосховищі греблі піднялася на 6 футів вище рівня попередження.

Китайська влада наполягає на тому, що гребля стабільна, але відомий у країні гідролог Ван Вейлуо заявив, що вона низької якості і не може забезпечити захист від повеней.

Велике занепокоєння в мережі викликали і супутникові фото дамби в 2008 і 2018 роках. На перших фото вона рівна. Через 10 років можна помітити, що конструкцію повело в формі хвилі.

Дамба "Три ущелини". Telegram-канал "Новости. Как есть"

Китайська влада заперечує, що дамба деформувалася. Вона каже, що вся справа в якості супутникових знімків.

Відомо, що будівництво греблі почалося в 1994 році та було завершене в 2006 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в місті Юйлінь провінції Гуансі на півдні Китаю незважаючи на пандемію розпочався щорічний 10-денний фестиваль собачого м'яса.