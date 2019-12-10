"Дайте закрити кордон!" Путін пригрозив Україні масовими вбивствами. Відео

Призидент Росії Володимир Путін пригрозив Україні масовими вбивствами в разі закриття кордону з РФ.

Відео з виступом російського лідера опубліковано в Twitter журналіста кремлівського пулу Дмитра Смирнова (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Українська сторона увесь час задає питання – дайте нам закрити військами кордон. Ну я уявляю, що далі почнеться. Сребрениця буде! Ми ж бачили, як Зеленський вів дискусію з націоналістами. Незрозуміло, хто там сильніший, що там трапиться і хто буде керувати націоналістами, коли вони туди [на Донбас] увійдуть без забезпечення гарантій людям", – сказав він.

Володимир Путін РБК

Йдеться про різанину в Сребрениці – найбільше масове вбивство в Європі після закінчення Другої світової війни.

Путін: Українська сторона весь час ставить питання - дайте нам закрити військами кордон. Ну я представляю, що далі почнеться. Сребрениця буде! Ми ж бачили, як Зеленський вів дискусію з націоналістами. Незрозуміло, хто там сильніше і хто буде керувати ними, коли вони туди увійдуть pic.twitter.com/e6seGQSsgo - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 10 грудня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Путін заявив, що під час переговорів з главою України Володимиром Зеленським у них виникли розбіжності щодо відновлення Києвом контролю над кордоном з РФ.

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