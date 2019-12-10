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10 грудня • оновлено в 16:38
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"Дайте закрити кордон!" Путін пригрозив Україні масовими вбивствами. Відео

5.2т
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Призидент Росії Володимир Путін пригрозив Україні масовими вбивствами в разі закриття кордону з РФ.

Відео з виступом російського лідера опубліковано в Twitter журналіста кремлівського пулу Дмитра Смирнова (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Українська сторона увесь час задає питання – дайте нам закрити військами кордон. Ну я уявляю, що далі почнеться. Сребрениця буде! Ми ж бачили, як Зеленський вів дискусію з націоналістами. Незрозуміло, хто там сильніший, що там трапиться і хто буде керувати націоналістами, коли вони туди [на Донбас] увійдуть без забезпечення гарантій людям", – сказав він.

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Володимир Путін

Володимир Путін

РБК

Йдеться про різанину в Сребрениці – найбільше масове вбивство в Європі після закінчення Другої світової війни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Путін заявив, що під час переговорів з главою України Володимиром Зеленським у них виникли розбіжності щодо відновлення Києвом контролю над кордоном з РФ.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Нацики будут вырезать Донбасс,кто в этом сомневается?Они же вашу пидовладу ни во что не ставят,колеса запалят,балаклавы па ипачи,пацреоты мстят ""вате"",и вся мразота либероидная будет молчать как рыбы об лед.
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Довбойоб!
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Mega Death
Mega Death
Украинцы и так дохнут и разбегаются из своей страны, быстрее всех в мире))
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