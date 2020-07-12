МоваЯзык

Топтеми:

COVID-19 встановив новий рекорд у світі: понад 230 тис. хворих за добу

Кирило Лютий
Світ
1,7 т.
COVID-19 встановив новий рекорд у світі: понад 230 тис. хворих за добу

Коронавірус. Ілюстрація.

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про рекордний добовий приріст захворювань COVID-19 у світі.

Про це сказано у зведенні на офіційному сайті ВООЗ в неділю, 12 липня. За минулу добу в світі виявлено 230 370 випадків COVID-19. 5 285 пацієнтів померли.

На коронавірус захворіли понад 230 тисяч осіб за добу по всьому світу

На коронавірус захворіли понад 230 тисяч осіб за добу по всьому світу

Загальна кількість випадків коронавірусу в світі збільшилася до 12 552 765, кількість летальних випадків становить 561 617.

На коронавірус захворіли понад 230 тисяч осіб за добу по всьому світу

На коронавірус захворіли понад 230 тисяч осіб за добу по всьому світу

Найбільше випадків COVID-19 виявлено в Північній і Південній Америці (6 540 222) і Європі (2 907 654).

На коронавірус захворіли понад 230 тисяч осіб за добу по всьому світу

На коронавірус захворіли понад 230 тисяч осіб за добу по всьому світу

Як писав OBOZREVATEL, на коронавірус в Україні захворіла вже 53 521 особа, з них 678 – за останню добу.

Поділитися в Facebook
  2. Світ