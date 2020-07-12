COVID-19 встановив новий рекорд у світі: понад 230 тис. хворих за добу

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про рекордний добовий приріст захворювань COVID-19 у світі.

Про це сказано у зведенні на офіційному сайті ВООЗ в неділю, 12 липня. За минулу добу в світі виявлено 230 370 випадків COVID-19. 5 285 пацієнтів померли.

На коронавірус захворіли понад 230 тисяч осіб за добу по всьому світу

Загальна кількість випадків коронавірусу в світі збільшилася до 12 552 765, кількість летальних випадків становить 561 617.

На коронавірус захворіли понад 230 тисяч осіб за добу по всьому світу

Найбільше випадків COVID-19 виявлено в Північній і Південній Америці (6 540 222) і Європі (2 907 654).

На коронавірус захворіли понад 230 тисяч осіб за добу по всьому світу

Як писав OBOZREVATEL, на коронавірус в Україні захворіла вже 53 521 особа, з них 678 – за останню добу.