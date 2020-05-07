Головна Новини
7 травня • оновлено в 09:34
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

COVID-19 вийшов із лабораторії в Ухані? США раптово відмовилися від звинувачень у бік Китаю

1.1т
Читати матеріал російською

Американська влада не знайшла підтвердження того, що новий тип коронавірусу COVID-19 походить із лабораторії в китайському місті Ухань.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео. Його слова цитує New York Post (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У нас немає впевненості щодо того, що це почалося в лабораторії", – сказав він.

Майк Помпео заявив, що США не знайшли підтвердження походження коронавірусу із китайської лабораторії

Майк Помпео заявив, що США не знайшли підтвердження походження коронавірусу із китайської лабораторії

Видання підкреслює, що ще минулої неділі Помпео голослівно заявляв про наявність "значної кількості доказів" про те, що новий тип коронавірусу з'явився саме в китайській лабораторії.

Тоді як нині високопоставлений американський дипломат відхрестився від попередніх слів.

"Розвідувальне співтовариство все ще з'ясовує, де саме з'явився цей вірус", – запевнив він.

Водночас Помпео закликав Китай надати зразки вірусу і доступ до них, аби США могли розслідувати, чи дійсно COVID-19 був зроблений у лабораторії або ж з'явився природним шляхом.

Крім цього, він звинуватив китайську владу в непрозорості, зазначивши, що тільки комуністична партія Китаю володіє інформацією про "нульового пацієнта".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Майк Помпео
Місце
США
Тег
держсекретар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 13 691.

    Вилікувалися: 2396. Померли: 340.

  • У світі захворіли вже більше 3,8 мільйона осіб, загинули – 265 тисяч.

  • Дослідники встановили зв'язок між ожирінням і смертністю від коронавирусу.

  • Італійські вчені заявили про винахід першої вакцини, яка здатна нейтралізувати COVID-19.

  • Виявляється, що коронавірусом можна заразитися вдома: чого потрібно побоюватися.

  • Ісландія оголосила про перемогу над коронавірусом: одужали 97%!

Новини світу

Топпублікації

Топблоги