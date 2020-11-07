Розкрито відмінності боротьби з COVID-19 у Польщі й Україні

Ситуація з пандемією COVID-19 у Польщі загрозлива, однак із хворобою допомагають боротися представники територіальної оборони, а більшість тестів безкоштовні та швидші, ніж в Україні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила українська синопткиня Наталія Діденко. Ситуацію їй описала подруга, яка проживає в Польщі.

"Усе, як і в нас – тривога, хвилювання, симптоми, самовідданість лікарів, часом безпорадність влади, тести, тести, тести..." – написала Діденко про країну-сусідку. Як зазначила синопткиня, стратегія протидії вірусу там дещо відрізняється від української.

Водночас тестування в приватних польських лабораторіях обійдеться дорожче, ніж в українських.

"Більшість тестів – усі під контролем держави й вони безкоштовні. Приватні лабораторії роблять тести, однак там тест коштує 400-500 злотих, тобто, десь близько 4 тисяч гривень.

Якщо людина дуже хоче зробити і може заплатити – будь ласка. Але більшість, масово, роблять державні й термін готовності 2-3 дні. А не 7-10, як в Україні", – розповіла Діденко.

Вона додала, що в Польщі розгорнуто мережу пунктів тестування, часто поблизу лікарень, де представники територіальної оборони (не професійні військові, а люди, які тренуються у вільний від роботи час) відбирають зразки. Такі пункти називають між собою "Test and go" (протестувався і пішов).

"Важко переоцінити корисність і розумність такого кроку. Адже вивільняється купа загнаного від втоми медперсоналу, знімається з них серйозне навантаження. Взяти аналіз, мазок із горла та носових ходів – технічна робота, якої не складно навчитися.

Нам би дуже знадобився такий досвід і я переконана, що добровольці б знайшлися", – вважає Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гуппа вчених із Токійського університету виявила в посліді кажанів, що мешкають на території Японії, вірус, схожий із коронавірусом COVID-19.