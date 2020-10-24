У світі встановлено новий рекорд за добовим зараженням COVID-19

У суботу, 24 жовтня, Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала новий рекорд за добовим зараженням COVID-19 – за день коронавірус підтвердили у більше 465 тисяч осіб.

Загальна кількість зафіксованих випадків коронавірусної інфекції перевищила 42 мільйони, повідомляється на сайті ВООЗ.

Крім того, кількість летальних випадків зросла більш ніж на 6,5 тисячі. Загальна кількість жертв перевищила 1,14 мільйона.

Точне число випадків інфікування за весь час пандемії в світі (станом на 24 жовтня) становить 42 055 863 інфікованих і 1 141 567 померлих.

Додамо, добові рекорди за кількістю заражень спостерігаються протягом трьох останніх днів.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок суботи, 24 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 337 410 випадків коронавірусної інфекції. З них 7014 – виявлені за минулу добу. Від COVID-19 у країні померли вже 6289 осіб (+125 за добу), а 139 755 пацієнтів (+2177) повністю побороли хворобу.