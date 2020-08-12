COVID-19 "пробрався" в Нову Зеландію через 102 дні без вірусу

У новозеландському місті Окленд чотирьом жителям поставили діагноз COVID-19 вперше після того, як упродовж 102 днів у країні не фіксувалися випадки зараження коронавірусом.

Це спонукало владу Нової Зеландії відновити суворі карантинні обмеження не тільки в найбільш густонаселеному місті, а й в іншій частині країни. Позицію уряду озвучила прем'єр-міністерка Джасінда Ардерн, передає ВВС.

"Через 102 дні у нас є перші випадки COVID-19 за межами ізолятора або карантинних об'єктів. Хоча ми всі неймовірно багато працювали, щоб запобігти цьому сценарію, ми також спланували і підготувалися до нього", – запевнила вона.

За словами чиновниці, з полудня в середу, 12 серпня, 1,7 мільйона жителів Окленда будуть поміщені на карантин "3 рівня" і залишатимуться в такому положенні щонайменше до опівночі п'ятниці, 14 серпня.

Так, в Окланді будуть закриті підприємства, громадські місця, бари, ресторани тощо. Людям доведеться працювати з дому, за винятком основних працівників. На решті території країни заборонено буде збиратися натовпами понад 100 осіб.

У Новій Зеландії заборонили збиратися натовпами понад 100 осіб і відвідувати ресторани

"Дійте так, як ніби у вас є COVID-19, а люди довкола вас теж заражені", – проінструктувала прем'єр-міністерка.

Зазначається, що поки невідомо, як коронавірусом заразилися чотири людини з однієї сім'ї, враховуючи неповнолітню дитину. Адже вони не подорожували і не контактували з інфікованими.

Джасінда Ардерн закликала новозеландців не надто турбуватися через нові випадки COVID-19

Мер Окленда Філ Гофф сказав, мовляв, він розуміє, що "ніхто не хотів повертатися до карантину, але це завжди була реальна можливість".

Зі свого боку прем'єрка Ардерн запевнила, що новозеландці не повинні занадто турбуватися через нові випадки COVID-19.

"Ми знаємо, що робити, тому що ми вже робили це успішно раніше", – підбадьорила вона жителів країни.

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