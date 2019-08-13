Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

CNN викрила найманців Путіна в ЦАР: оприлюднені докази

1.9т Читати матеріал російською

Найманці Росії, зокрема, із так званої ПВК "Вагнер", проводять тренінги для солдатів у Центральноафриканській Республіці.

Їх спонсором є російських олігарх Євген Пригожин, відомий як "кухар Путіна". Про це повідомляється в матеріалі американського телеканалу CNN. Журналісти видання знаходилися в країні та збирали дані протягом місяця.

Як встановили вони, компанія Пригожина Lobaye Invest, крім підготовки новоспечених військових, фінансує радіостанцію в ЦАР. Натомість фірма отримує щедрі пільги на видобуток алмазів і золота.

Новини
Вбивали в Україні, Сирії та Лівії: оприлюднені імена тисячі найманців Путіна з ПВК "Вагнер"

ПВК "Вагнер" і Євген Пригожин

ПВК "Вагнер" і Євген Пригожин

Колаж

На вулицях країни журналісти помітили плакати з проросійськими гаслами. На одному з них був напис: "Росія: пліч-о-пліч з вашої армією!" При цьому місцеве радіо транслює російську музику й уроки російської мови.

CNN викрила найманців Путіна в ЦАР: оприлюднені докази

Sebastian Shukla/CNN

Також з'ясувалося, що тренінги проводять 250 російських найманців, однак пізніше до них повинні приєднатися йі інші.

Штаб-квартира найманців знаходиться на місці напівзруйнованого колишнього президентського палацу в місті Беренго, який знаходиться в двох годинах їзди від столиці Бангі.

Як розповів один із російських військових у ЦАР, "армія Путіна" буде робити все, що він скаже. Військовий не став називати свого імені, побоюючись переслідувань, оскільки офіційно російських військових у ЦАР немає. За його словами, раніше він служив в Чечні та Сирії. Росіянин стверджує, що йому платив "Вагнер".

Журналісти взяли коментар і у відставного підполковника Збройних сил Росії Дмитра Уткіна (позивний "Вагнер"). Ймовірно, він керує загоном російських найманців із ПВК.

За даними CNN, він одного разу отримував гроші від компанії M-Finans, яка також пов'язана з бізнесменом.

Захаров зазначив, що його безпосередній роботодавець – президент ЦАР Фостен-Арканжи Туадера, а ПВК Вагнера "юридично не існує", і її найманців у країні немає. За його словами, інструктори – це російські резервісти, проте хто їм платить, він пояснити не зміг.

Мережа впливу Пригожина

Мережа впливу Пригожина

CNN

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Теги
Росія Новини Росії ПВК Вагнер
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
7
4
Смішно
8
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Крым Андрей
Крым Андрей
И что, болезные? Было у кого учиться. Или нужно напоминать, чьи наёмники не вылезали из Афганистана и Ирака?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
3
Чаплыгин Виктор
Чаплыгин Виктор
Крым Андрей, Проникновенье наше по планете Особенно заметно вдалеке: В общественном парижском туалете Есть надписи на русском языке!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...