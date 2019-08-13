CNN викрила найманців Путіна в ЦАР: оприлюднені докази

Найманці Росії, зокрема, із так званої ПВК "Вагнер", проводять тренінги для солдатів у Центральноафриканській Республіці.

Їх спонсором є російських олігарх Євген Пригожин, відомий як "кухар Путіна". Про це повідомляється в матеріалі американського телеканалу CNN. Журналісти видання знаходилися в країні та збирали дані протягом місяця.

Як встановили вони, компанія Пригожина Lobaye Invest, крім підготовки новоспечених військових, фінансує радіостанцію в ЦАР. Натомість фірма отримує щедрі пільги на видобуток алмазів і золота.

ПВК "Вагнер" і Євген Пригожин Колаж

На вулицях країни журналісти помітили плакати з проросійськими гаслами. На одному з них був напис: "Росія: пліч-о-пліч з вашої армією!" При цьому місцеве радіо транслює російську музику й уроки російської мови.

Sebastian Shukla/CNN

Також з'ясувалося, що тренінги проводять 250 російських найманців, однак пізніше до них повинні приєднатися йі інші.

Штаб-квартира найманців знаходиться на місці напівзруйнованого колишнього президентського палацу в місті Беренго, який знаходиться в двох годинах їзди від столиці Бангі.

Як розповів один із російських військових у ЦАР, "армія Путіна" буде робити все, що він скаже. Військовий не став називати свого імені, побоюючись переслідувань, оскільки офіційно російських військових у ЦАР немає. За його словами, раніше він служив в Чечні та Сирії. Росіянин стверджує, що йому платив "Вагнер".

Журналісти взяли коментар і у відставного підполковника Збройних сил Росії Дмитра Уткіна (позивний "Вагнер"). Ймовірно, він керує загоном російських найманців із ПВК.

За даними CNN, він одного разу отримував гроші від компанії M-Finans, яка також пов'язана з бізнесменом.

Захаров зазначив, що його безпосередній роботодавець – президент ЦАР Фостен-Арканжи Туадера, а ПВК Вагнера "юридично не існує", і її найманців у країні немає. За його словами, інструктори – це російські резервісти, проте хто їм платить, він пояснити не зміг.

Мережа впливу Пригожина CNN

Як повідомляв OBOZREVATEL:

28 лютого 2018 року СБУ оприлюднила перші докази того, що Генеральний штаб ЗС РФ запланував участь найманців ПВК "Вагнер" у сирійському конфлікті.

Російські журналісти знайшли під Краснодаром табір ПВК "Вагнера". Співробітник цієї бази розповів, що найманці після фіаско в Сирії рвуться назад.

Водночас з'ясувалося, що представники "Вагнера" не пропонують родичам загиблих у Сирії найманців інформації без запитів, щоб не платити.

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