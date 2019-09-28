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29 вересня • оновлено в 14:11
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"Чувак під тиском": в США жорстко висміяли Зеленського на зустрічі з Трампом

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У США висміяли президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом.

Ведучий програми The Daily Show звернув увагу на те, як Зеленський володіє англійською мовою, і пожартував над його вимовою. Також він висловився про реакцію глави України на скандальну телефонну розмову з Трампом.

"Чувак виглядає, ніби він під сильним тиском. Не можна такі питання задавати при Трампа, це як питати заручника, як з ним поводяться, коли бандит спить поруч", - сміється ведучий.

Новини
Зеленський "поховає" Трампа? Скандал з імпічментом в США отримав різкий стрибок

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка пройшла між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привела до початку процедури імпічменту у американців.

В ході розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена". На цю тему лідер США напередодні запустив скандальне передвиборне відео, жорстко розгромивши демократів.

Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.

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Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Зеленскому нужно срочно отдать весь компромат на сына байдена трампу!!по тому что если Трамп проиграет то будет Байден а Байден это хозяин Пети ,а Петя и думаю со мной согласиться 80%украинцев нам не нужен ни под каким соусом был крал бухал и ничего не делал!
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Cachko Elena
Cachko Elena
прям высмеяли,один идиот ляпнул что-то. вот ,нсли бы 150 каналов и газет сказали,тогда бы высмеяли. журналюги писать не умеют заголовки. мало вас толкает мендель
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Mega Death
Mega Death
Cachko Elena, Не один. В другом шоу, ведущий смеялся над украинцами, сказав, -Это каким йобнутым должен быть народ, чтоб выбрать такого президента!")))
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руденко евгений
руденко евгений
ну, коменты российских ребят понятны - зачем им аплодировать нашему президенту? Как говорят порохоботы везде про россиян: они враги...но вот кто же порохобот на сегодняшний день? Судя по их комментам, они намного большие враги Украины, чем россияне, пишущие здесь. Причём, их комменты не отличаются ни умом, ни изяществом. А так как здесь мало встречается других, то об Украине судят по ним. А жаль.
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