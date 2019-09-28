"Чувак під тиском": в США жорстко висміяли Зеленського на зустрічі з Трампом

У США висміяли президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом.

Ведучий програми The Daily Show звернув увагу на те, як Зеленський володіє англійською мовою, і пожартував над його вимовою. Також він висловився про реакцію глави України на скандальну телефонну розмову з Трампом.

"Чувак виглядає, ніби він під сильним тиском. Не можна такі питання задавати при Трампа, це як питати заручника, як з ним поводяться, коли бандит спить поруч", - сміється ведучий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка пройшла між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привела до початку процедури імпічменту у американців.

В ході розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена". На цю тему лідер США напередодні запустив скандальне передвиборне відео, жорстко розгромивши демократів.

Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.

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