"Витискай, що можеш!" Опонент Лукашенка зробив гучне зізнання про Чорнобиль

Чорнобильський реактор до аварії на ЧАЕС експлуатували "по-радянськи" за принципом "витискай, що можеш".

Про це інтерв'ю "Газета.Ru" заявив перший глава Білорусі Станіслав Шушкевич, який як фізик-ядерник входив до комісії з ліквідації НП на атомній електростанції.

"У Чорнобилі винні ті люди, які по-радянськи експлуатували Чорнобильський реактор. Невеликі упущення були й у таких людей, як [президент АН СРСР, фізик-ядерник Анатолій] Александров і [член урядової комісії з ліквідації наслідків чорнобильської аварії Валерій] Легасов", – сказав він.

Чорнобильська АЕС ogo.ua

"Александров допустив нехороше порівняння, сказавши, що реактор так само безпечний, як самовар на Красній площі. Реактор не повинен був вибухнути, але експлуатували його по-радянськи: витискай, що можеш", – додав опонент Олександра Лукашенка.

Він зазначив, що добре знайомий з американською системою стеження за реакторами. "Якщо там йдеться про підвищення потужності на один відсоток, там сидить велика група вчених, які досліджує всі можливі наслідки. Але у нас були люди, які вирішили управляти реактором "по-радянськи". Ще більшої шкоди завдав Горбачов своїм виступом 14 травня 1986 року, коли всіх заспокоював", – вважає Шушкевич.

Він також відповів на запитання, чи дивився серіал "Чорнобиль" від НВО. "Я навмисно не дивився цей серіал, тому що мене дуже часто запрошують прочитати лекції про те, що таке Чорнобиль. Я спеціально не дивився цей фільм, щоб не піддатися емоційним враженням. У мене залишається наукове розуміння події", – пояснив політик.

Станіслав Шушкевич RFI

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися рідкісні кадри руїн 4-го енергоблоку ЧАЕС. Знімки були зроблені в рамках презентації путівника про Чорнобильську зону відчуження.

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