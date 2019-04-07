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Чоловік знущався та ґвалтував: в США по-звірячому вбили молоду українку

5.4тЧитати матеріал російською

У США в місті Вісконсін-Делс вбили 23-річну українку Тетяну Гужву. У вбивстві підозрюють її чоловіка, 31-річного Фуада Пашаєва.

Дівчину знайшли мертвою у четвер, 4 квітня о власному будинку на бульварі Вашингтона, повідомляє Gofundme.com.

Відзначається, що Пашаєву в січні вже було пред'явлено звинувачення в домашньому насильстві. Кримінальна справа перебуває на розгляді в окружному суді Колумбія. Чоловіку висунуті такі звинувачення: удушення, незаконне позбавлення волі, знищення майна, напад та інше.

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Раніше дівчина повідомляла в поліцію, що з Пашаєвим вони разом живуть три роки. Весь цей час він зловживав спиртним, що було причиною сімейного насильства. Гужва розповідала, що, коли її чоловік був п'яний, він схопив її за шию і почав душити.

"Якщо ти напишеш повідомлення ще комусь, я вб'ю тебе", – написав вона в заяві в поліцію.

Але її чоловіка звільнили під заставу, і йому було заборонено наближатися до дружини та їх 1-річної дитини. На даний момент затриманий знаходиться у в'язниці Колумбійського округу в очікуванні офіційного звинувачення в смерті дружини.

Тетяна Гужва

Тетяна Гужва

gofundme.com

Фуад Пашаєв

Фуад Пашаєв

gofundme.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мексиканському штаті Пуебла -звірячому вбили 37-річну українку Ярославу Ненастіну.

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Місце
США
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Бусов Олег
Бусов Олег
хохлы и чурки генетический мусор который надо сжечь во рву
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bender bender
bender bender
Чорнобривець-одне слово...
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Хачик - он и в США, хачик! Нашла же такого козла!
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