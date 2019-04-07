Чоловік знущався та ґвалтував: в США по-звірячому вбили молоду українку

У США в місті Вісконсін-Делс вбили 23-річну українку Тетяну Гужву. У вбивстві підозрюють її чоловіка, 31-річного Фуада Пашаєва.

Дівчину знайшли мертвою у четвер, 4 квітня о власному будинку на бульварі Вашингтона, повідомляє Gofundme.com.

Відзначається, що Пашаєву в січні вже було пред'явлено звинувачення в домашньому насильстві. Кримінальна справа перебуває на розгляді в окружному суді Колумбія. Чоловіку висунуті такі звинувачення: удушення, незаконне позбавлення волі, знищення майна, напад та інше.

Раніше дівчина повідомляла в поліцію, що з Пашаєвим вони разом живуть три роки. Весь цей час він зловживав спиртним, що було причиною сімейного насильства. Гужва розповідала, що, коли її чоловік був п'яний, він схопив її за шию і почав душити.

"Якщо ти напишеш повідомлення ще комусь, я вб'ю тебе", – написав вона в заяві в поліцію.

Але її чоловіка звільнили під заставу, і йому було заборонено наближатися до дружини та їх 1-річної дитини. На даний момент затриманий знаходиться у в'язниці Колумбійського округу в очікуванні офіційного звинувачення в смерті дружини.

Тетяна Гужва gofundme.com

Фуад Пашаєв gofundme.com

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