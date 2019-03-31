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Чим може вдарити НАТО по Росії: названо найнебезпечнішу зброю

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Країни-члени НАТО у разі повномасштабної війни з Росією можуть ударити найпотужнішою зброєю. Зокрема, серед найбільш небезпечних видів озброєння — американський стелс-винищувач п'ятого покоління F-35 Lightning II.

Таку думку висловили експерти в статті для видання Business Insider. У цьому контекте також згадується створений спільно європейськими країнами багатоцільовий винищувач Eurofighter Typhoon.

До переліку зброї проти РФ також потрапили стратегічні бомбардувальники B-52, B-2 Spirit і B-1B Lancer, які повинні забезпечувати стримування противника, тому що базуються в Європі.

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Чим може вдарити НАТО по Росії: названо найнебезпечнішу зброю

F-35 Lightning II

Не забули експерти і американський протичовновий літак P-8A Poseidon — один із кращих мисливців за підводними човнами. У цю ж категорію включені італійські, французькі, іспанські, норвезькі та данські фрегати.

У числі інших видів озброєння згадуються американський ударний вертоліт AH-64 Apache, німецький бойовий танк (ОБТ) Leopard 2, американські авіаносці класу Nimitz, системи протиповітряної оборони Patriot і підводні човни класу Virginia.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Росії Володимир Путін заявляв, що на озброєння російської армії надійдуть нові види зброї.

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Тема
Російська воєнна загроза
Місце
США
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