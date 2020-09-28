Чий Нагірний Карабах і де він розташований: карта

У неділю, 27 вересня, в Нагірному Карабасі, через який Азербайджан і Вірменія сперечаються з перервами вже більше ніж 100 років, поновилися бої.

Нагірний Карабах розташовується на Південному Кавказі. Після розпаду Російської імперії Південний Кавказ не поділили вірмени, азербайджанці та грузини. Спочатку всі хотіли жити разом і навесні 1918 року навіть створили спільну державу – Закавказьку демократичну федеративну республіку.

Але через місяць утворилися три незалежні держави: вірменська, азербайджанська і грузинська. Усі три безперервно конфліктували між собою через спірні території, і саме тоді почалася перша карабаська війна. Зіткнення тривали до радянізації Азербайджану в 1920 році.

У 1921 році рішенням радянської влади Нагірний Карабах став автономною частиною Азербайджанської РСР. Протягом радянського періоду вірмени і азербайджанці уживалися один з одним відносно мирно, хоча не без проблем.

З 1960-х років у Єревані почали все частіше натякати на необхідність приєднати Карабаху, населеного переважно вірменами, до Вірменії. Такі ініціативи різко припинялися центром, а в Вірменії і Карабаху збиралося невдоволення. У стадію збройного протистояння це невдоволення переросло в 1987 році.

Після розпаду СРСР без згоди Азербайджанської Республіки було проведено референдум, за результатами якого була проголошена "республіка Нагірний Карабах", однак у світі ні референдум, ні його результати не визнали.

Зіткнення в Нагірному Карабасі тривали до 1994 року, поки не було підписано угоду про припинення вогню.

У 2016 році в регіоні поновилися бойові дій, які тривали з 2 по 5 квітня. У результаті близько 33 людей загинули, а ще понад 200 тисяч отримали поранення. 5 квітня сторони досягли угоди про припинення вогню.

Чергове загострення конфлікту трапилося 12 липня 2020 року, в результаті загинули четверо і були поранені п'ятеро військовослужбовців Збройних сил Вірменії.

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