Чий Крим? У Росії зробили цинічну заяву про рішення Білорусі

Москва не має наміру наполягати на тому, щоб Мінськ офіційно визнав "входження" Криму до складу Росії.

Про це заявив посол РФ у Білорусі Михайло Бабич, відповівши на запитання, чи має намір Москва вимагати від Мінська "визнання", передає ТАСС.

"Зовсім нещодавно висловився президент суверенної незалежної держави (президент Білорусі Олександр Лукашенко. – Ред.), сформулював державну позицію. Й інших підстав коментувати у нас немає. І ми виходимо з того, що сказав президент", — зазначив він.

Також Бабич назвав провокацією порівняння "кримської весни" і поглиблення співпраці з Мінськом.

Посол РФ у Білорусі Михайло Бабич RT

"Ми спостерігаємо в інформаційному просторі спробу проведення подібних паралелей. Розглядаємо це як зразок відкритої, абсолютно неприкритої, цинічної інформаційної провокації", — сказав він.

За словами Бабича, Росія і Білорусія завжди знаходитимуть кращі з можливих рішень на благо народів, тому посварити дві держави не вдасться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не обговорював із президентом Росії Володимиром Путіним анексію Криму. "Що буде, якщо я заявлю, що Крим наш чи Крим російський? Це нічого не змінить", — зазначив глава білоруської держави.

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