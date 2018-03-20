Арешт колишнього президента Франції Ніколя Саркозі показує силу та незалежність французької судової системи. Затримав його центральний офіс по боротьбі з корупцією, французький антикорупційний орган, чиї повноваження підсилили з часу президентства Макрона. Вони зараз відкривають нові справи на фоні колишніх справ. Саркозі, наприклад, колись підозрювали в тому, що Каддафі фінансував його президентську кампанію у 2007-му році. В цій справі нічого не було доведено, але зараз з’явилися нові підозри. Саркозі почали прослуховувати і виявилося, що він через свого адвоката хотів отримувати інформацію по іншій справі.

Затримання Саркозі у Франції має великий розголос. Справа неординарна, бо по-перше, він колишній президент країни, а по-друге, затримали не лише його, а й його адвоката і двох суддів Касаційного суду за те, що вони ніби-то ділилися інформацією. У Франції це звична справа, коли судді або адвокати зливають інформацію пресі.

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Слідство по справі Саркозі може тривати рік-два, після чого має початися суд. Загалом справи проти нього порушують вже не вперше, однак вину по жодній із них довести не змогли. Це були чисто політичні скандали. Чим закінчиться ця справа – теж невідомо. Можливо, його заслухають як свідка, бо ясно, що безпосередньо він грошей у Каддафі не брав.

Саркозі відійшов від справ, сказав, що офіційно він уже завершив свою політичну кар’єру. Проте він далі займає впливові позиції серед своєї партії, залишається таким собі сірим кардиналом. Серед французів є ті, які ставляться до нього як до колишнього президента і кажуть, що не треба зачіпати президентів, бо це впливає на імідж країни. Але є й ті, хто його критикує. Як на мене таких людей більше. Тому популярність Саркозі у Франції не дуже висока.