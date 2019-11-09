Четвертий рік підряд: Іспанія знову обирає новий парламент. Усі деталі

В Іспанії у неділю, 10 листопада, через політичну кризу проходять достроково вже четверті парламентські вибори за останні чотири роки.

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра країни, представник правлячої Соціалістичної робітничої партії Педро Санчес закликав провести нові вибори після того, як голосування, що відбулось у квітні 2019 року, не допомогло залагодити протиріччя між партіями-конкурентками, передає DW.

Усього у виборах беруть участь п'ять партій: правляча соціалістична партія, ультраправа партія Vox, консервативна "Народна партія", ліва партія "Подемос" і ліберальна партія "Громадяни".

Педро Санчес svoboda.org

За прогнозами опитувань, політична стабільність у країні не передбачається.

Новини Уряд Каталонії застеріг Мадрид від засудження лідерів руху за незалежність

Сили державної безпеки забезпечуватимуть проведення виборів у Каталонії. Занепокоєння влади викликають прихильники незалежності регіону, які можуть спробувати перешкодити голосуванню.

Відомо, що в липні депутати парламенту двічі провалили спроби затвердження Санчеса прем'єром через безуспішність переговорів соціалістів і представників "Подемос".

Іспанський король Філіп VI, зі свого боку, ухвалив рішення більше не висувати будь-які кандидатури на посаду прем'єра, у зв'язку з чим і було вирішено провести позачергові вибори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Іспанії 28 квітня пройшли дострокові парламентські вибори, на яких більшість голосів набрала соціалістична робітнича партія.

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