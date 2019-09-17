Четверті за 4 роки: в Іспанії назвали дату позачергових виборів до парламенту

В Іспанії 10 листопада пройдуть позачергові вибори в парламент.

Із такою заявою виступив у вівторок, 17 вересня, виконуючий обов'язки глави уряду країни Педро Санчес, передає телеканал Antena 3.

Відзначається, що король Філіп VI вирішив не висувати кандидатів на посаду прем'єра. Його консультації з парламентом показали, що в Конгресі немає більшості, яка могла б сформувати уряд.

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"Його Величність король, отримавши інформацію від представників політичних груп, констатував відсутність кандидата, який користується необхідною підтримкою для того, щоб Конгрес висловив йому довіру", – сказано в повідомленні канцелярії монарха.

Відзначимо, ці вибори стануть вже четвертими за останніх 4 роки.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, попередні парламентські вибори (також позачергові) пройшли 28 квітня 2019 року.

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