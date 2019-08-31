"Через ядрені ракети Путіна?" Цимбалюк розніс росіян за цинічний страх перед війною

Український журналіст Роман Цимбалюк обурився підсумками опитування "Левада-Центру", згідно з якими більше половини росіян бояться війни.

У своєму відеоблозі на YouTube він нагадав, що, незважаючи на це, вони вже довгі роки ведуть дві кривавих війни – на українському Донбасі й у Сирії (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, згідно з дослідженням "Левада-Центру", війни боїться 51% росіян. Це на 1% більше, ніж було одразу після розвалу СРСР.

Роман Цимбалюк Скріншот відео

"Це дивно – чим більше Путін розповідає про ядрені ракети, які є на озброєнні російської армії й розробляються російським військово-промисловим комплексом, тим більше страхів у Російській Федерації. Але це не заважає російському громадянинові продовжувати схвалювати дії Путіна. Таких аж цілих 67%. Бояться росіяни війни при тому, що їхня країна веде як мінімум дві військових операції – війна проти України на Донбасі після окупації Криму і сирійська історія. Так, щоб росіянам було не так страшно, Путін видав указ і засекретив втрати російських збройних сил в так званий мирний час", – нагадав окупантам Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Цимбалюк показав, як експерти клубу "Валдай", який регулярно відвідує президент Росії Володимир Путін, обговорили стратегію воєн майбутнього, яка дуже схожа на нинішню гібридну війну проти України.

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