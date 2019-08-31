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"Через ядрені ракети Путіна?" Цимбалюк розніс росіян за цинічний страх перед війною

2.2т Читати матеріал російською

Український журналіст Роман Цимбалюк обурився підсумками опитування "Левада-Центру", згідно з якими більше половини росіян бояться війни.

У своєму відеоблозі на YouTube він нагадав, що, незважаючи на це, вони вже довгі роки ведуть дві кривавих війни – на українському Донбасі й у Сирії (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, згідно з дослідженням "Левада-Центру", війни боїться 51% росіян. Це на 1% більше, ніж було одразу після розвалу СРСР.

Новини
"Х*хлів можна х*рачити?!" Цимбалюк розніс росіян за лукавство

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скріншот відео

"Це дивно – чим більше Путін розповідає про ядрені ракети, які є на озброєнні російської армії й розробляються російським військово-промисловим комплексом, тим більше страхів у Російській Федерації. Але це не заважає російському громадянинові продовжувати схвалювати дії Путіна. Таких аж цілих 67%. Бояться росіяни війни при тому, що їхня країна веде як мінімум дві військових операції – війна проти України на Донбасі після окупації Криму і сирійська історія. Так, щоб росіянам було не так страшно, Путін видав указ і засекретив втрати російських збройних сил в так званий мирний час", – нагадав окупантам Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Цимбалюк показав, як експерти клубу "Валдай", який регулярно відвідує президент Росії Володимир Путін, обговорили стратегію воєн майбутнього, яка дуже схожа на нинішню гібридну війну проти України.

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Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Росія
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Макарский Александр
Макарский Александр
Отважный ушастый хлопец который год бесстрашно воюет в столице ворога на различных ток-шоу и даже получает за это гроши от ворога,которые,як известно не пахнут. Справжний щирый украинский патриот цеевропеец!
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Двулична 'запорєбрікова' мразота. Нагірний Карабах і Молдова, Грузія, Україна, Сирія. Тепер ще в Африку лізуть - хочуть, як сказав пуцлєр, 'потрапити до раю'? А всі інші повинні 'здохнути'? Ватники, пам'ятайте про 'закон бумеранга'. Пуцлєр, у разі чого, швидко 'здрисне', а ви будете розгрібати і вигрібати 'нє па дєцкі'.
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Mega Death
Mega Death
Как ни странно,чтоб предотвратить проблемы для своей страны, иногда приходится и воевать)) Если бы Россия воевала с Украиной, то этот ушастый вряд ли бы строчил свои пасквили из Москвы)))
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