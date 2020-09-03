Через отруєння Навального Трамп може ввести санкції проти РФ – The Wall Street Journal

Реакцією Дональда Трампа на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального "Новачком" може бути введення санкцій проти відповідальних осіб за допомогою закону Магнітського або закону про контроль над хімічною та біологічною зброєю і заборону її військового застосування.

Про це пише видання The Wall Street Journal. Крім того, як відзначають журналісти, США і союзники можуть видворити російських дипломатів, як після отруєння Скрипаля (в 2018 році "Новачком" в Солсбері отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію), яке призвело до вислання понад 100 співробітників російських дипмісій.

При цьому, журналісти припустили, що отруєння Навального, найімовірніше, не стане приводом для того, щоб Трамп перестав кликати Росію в G7. Американський президент неодноразово підтримував ідею повернення Росії в клуб "Великої сімки", з якого її виключили після приєднання Криму в 2014 році.

Опоненти Кремля нерідко виявляються отруєними, пише WSJ, згадуючи опозиціонера Володимира Кара-Мурзу-молодшого і перебіжчиків Олександра Перепелічного і Олександра Литвиненка. "Росіяни не можуть закликати свою владу до відповідальності за ці злочини, але США і їх союзники можуть як мінімум не заохочувати Кремль ставленням до Путіна, як до нормального лідеру", – сказано в матеріалі.

Закон Магнітського – ініційований Уїльямом Браудером ухвалений у грудні 2012 року в США закон, який скасовує поправку Джексона-Веніка і вводить персональні санкції щодо осіб, відповідальних за порушення прав людини та принципу верховенства права в Росії.

Нагадаємо, Європейські країни відреагували на докази, оприлюднені німецьким урядом про те, що російського опозиціонера Олексія Навального могли отруїти речовиною з групи "Новачок". Лідери країн засудили те, що сталося з політиком, і пообіцяли притягнути винних до відповідальності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, військові експерти прийшли до висновку, що Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок".

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