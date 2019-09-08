"Чекістів не вчили дипломатії": блогер пояснив, як Асад використав Путіна

Сирійський диктатор Башар Асад використав главу РФ Володимира Путіна у протистоянні з Туреччиною і США.

Про це йдеться у телеграмканалі блогера "СерпомПо", де Путіну наводять як приклад лідера Туреччини Реджепа Ердогана та його "гнучкість" у міжнародних відносинах.

"Американські і турецькі військові провели спільне патрулювання на північному сході Сирії. Там створюється зона безпеки. На думку Асада, Туреччина і Америка сперлиля. Недільні російські МЗС мовчать про порушення суверенітету сирійського друга. Бояться образити Ердогана, з яким головний дружить, накликати на себе гнів", – наголошується у повідомленні.

За словами блогера, Ердоган примудрився утримати партнерські відносини із Заходом, маючи при цьому особисту вигоду від контактів із Росією.

"Ось Ердоган – однією рукою С-400, турецькі газові потоки, переговори про Су-57, а інша потискує руку НАТО. Ердоган розмовляє з Путіним і має союз із Америкою у Сирії. Це – справжній політик. Він не закриває для себе можливості – може діяти і так, і так.

Наш же можливості для маневру знищив. Заліз в Асада з усіма потрохами, як у люк, засунув кришку і слухає, що відбувається нагорі – як друзі Сирії освоюють на свою кишеню. Те саме і з Кримом. Не вчили чекістів дипломатії. Заточували для іншого", – наголосив блогер.

Путін і Асад Фото з відкритих джерел

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ердоган провів переговори із президентом України, в ході яких сторони обговорили агресію Росії, а також розвиток двосторонніх відносин.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал