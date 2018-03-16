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ПолітикаЕкономіка

"Був покинутою територією": Росія на РБ ООН відкрито збрехала про Крим

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Заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський під час засідання Ради Безпеки заявив, що Крим до анексії Росією був "покинутою територією".

Виступаючих раніше він назвав "диванними дипломатами" - "це люди, які не знають, що відбувається, але стають експертами", передає "112".

"Можна скільки завгодно говорити про окупацію Криму, але її просто немає", - заявив російський представник.

За його словами, в даній ситуації дискусія ведеться не про Крим, а про Росію, тому що "це тенденція останніх днів".

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Як повідомляв "Обозреватель", 14 березня Володимир Путін здійснив офіційний візит в анексований Крим. Зокрема, він побував на Керченському мосту. Крім того, він виступив з цинічною промовою перед місцевими жителями. "Завдяки вашим рішенням Севастополь і Крим повернулися до рідного дому, до хати нашої спільної батьківщини", - сказав глава РФ.

У відповідь на це Державний департамент США оприлюднив заяву, в якій нагадав, що Крим - це Україна.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Тема
анексія Криму
Особа
Володимир Путін
Об'єкт
Радбез ООН
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