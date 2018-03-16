"Був покинутою територією": Росія на РБ ООН відкрито збрехала про Крим

Заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський під час засідання Ради Безпеки заявив, що Крим до анексії Росією був "покинутою територією".

Виступаючих раніше він назвав "диванними дипломатами" - "це люди, які не знають, що відбувається, але стають експертами", передає "112".

"Можна скільки завгодно говорити про окупацію Криму, але її просто немає", - заявив російський представник.

За його словами, в даній ситуації дискусія ведеться не про Крим, а про Росію, тому що "це тенденція останніх днів".

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Як повідомляв "Обозреватель", 14 березня Володимир Путін здійснив офіційний візит в анексований Крим. Зокрема, він побував на Керченському мосту. Крім того, він виступив з цинічною промовою перед місцевими жителями. "Завдяки вашим рішенням Севастополь і Крим повернулися до рідного дому, до хати нашої спільної батьківщини", - сказав глава РФ.

У відповідь на це Державний департамент США оприлюднив заяву, в якій нагадав, що Крим - це Україна.