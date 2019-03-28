"Будуть страждати!" Бразилія слідом за США різко звернулася до Путіна

Бразилія зажадала від Росії прибрати своїх військових з Венесуели.

З таким закликом виступив міністр закордонних справ Бразилії Ернесту Араужу, вказавши, що підтримка режиму Ніколаса Мадуро неприпустима, передає Reuters.

Дипломат зазначив, що своїми діями Кремль лише погіршує ситуацію в Венесуелі, але висловив надію, що РФ все ж усвідомлює наявність єдиного виходу з кризи, а саме проведення виборів під керівництвом тимчасового уряду.

"Якщо їх позиція в тому, щоб утримати Мадуро при владі, то це говорить про те, що все більше людей будуть і далі голодувати і залишати країну. Все, що сприяє стражданням венесуельського народу, має бути викорінено", — заявив Араужу.

Відзначимо, напередодні президент США Дональд Трамп поставив Москві жорсткий ультиматум по Венесуелі, зажадавши негайно прибрати військових з країни.

Ернесту Араужу Gazeta do Povo

Як повідомляв OBOZREVATEL, у міжнародний аеропорт Майкетія (Каракас) у Венесуелі в суботу, 23 березня, прибули два російські військово-транспортні літаки Іл-62 і Ан-124 з військовими на борту.

25 березня в Венесуелі трапилося нове масштабне відключення електроенергії в декількох штатах, через яке раніше парламент Венесуели вже оголошував у країні режим надзвичайного стану.

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