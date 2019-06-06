"Будуть душити росіян!" Лавров вибухнув публічними погрозами Україні

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що завдяки рішенню президента РФ Володимира Путіна, росіян в Україні буде ставати все більше і більше.

При цьому прозвучала "небезпечна" фраза про "захист співвітчизників". "Якщо захист російськомовних, російської культури, мови є політикою, то в такому випадку ми від цієї політики нікуди піти не можемо. Так само як навряд чи європейці і американці можуть перестати захищати права своїх співвітчизників, які опинилися під загрозою. Тим більше у даному випадку це мільйони наших співвітчизників. Вони громадяни України, але багато хто з них – громадяни Росії. Їх буде більше, враховуючи прийняте рішення, оформлене указом президента", – сказав Лавров в інтерв'ю "РБК".

Російський чиновник стверджує, що Кремль нібито зацікавлений у тому, щоб Україна була державою з народним господарством, яке розвивається, як було прийнято говорити.

"Але влада в Києві говорить, що вони будуть душити російських, причому не просто говорить, а приймає закони - про освіту, про українську як державну мову, скасовують законодавчі акти, які забезпечували права російськомовних та інших національних меншин. До речі, ці права закріплені у Конституції", – обурився Лавров.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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