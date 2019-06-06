"Будуть душити росіян!" Лавров вибухнув публічними погрозами Україні

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що завдяки рішенню президента РФ Володимира Путіна, росіян в Україні буде ставати все більше і більше.
При цьому прозвучала "небезпечна" фраза про "захист співвітчизників". "Якщо захист російськомовних, російської культури, мови є політикою, то в такому випадку ми від цієї політики нікуди піти не можемо. Так само як навряд чи європейці і американці можуть перестати захищати права своїх співвітчизників, які опинилися під загрозою. Тим більше у даному випадку це мільйони наших співвітчизників. Вони громадяни України, але багато хто з них – громадяни Росії. Їх буде більше, враховуючи прийняте рішення, оформлене указом президента", – сказав Лавров в інтерв'ю "РБК".
Російський чиновник стверджує, що Кремль нібито зацікавлений у тому, щоб Україна була державою з народним господарством, яке розвивається, як було прийнято говорити.
"Але влада в Києві говорить, що вони будуть душити російських, причому не просто говорить, а приймає закони - про освіту, про українську як державну мову, скасовують законодавчі акти, які забезпечували права російськомовних та інших національних меншин. До речі, ці права закріплені у Конституції", – обурився Лавров.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент РФ Володимир Путін підписав указ, який дозволяє жителям окремих районів Донецької та Луганської областей отримувати громадянство Росії.
Україна у відповідь звернулася до Радбезу ООН, оскільки рішення Росії порушує Мінські домовленості.
Кабінет міністрів також визнав недійсними паспорти Росії, які видаються на окупованому Донбасі за указом президента РФ Володимира Путіна.
Крім того, Кабмін внесе чиновників Російської Федерації, які причетні до видачі паспортів жителям "ДНР" і "ЛНР", до списку санкцій.
Українців, які отримали російське громадянство, можуть позбавити соціальних виплат і пенсій.
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