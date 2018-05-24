"Будемо тиснути на олігархів": у МЗС Британії розповіли пранкеру про справу Скрипаля

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон обговорив з пранкери, який представився прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашіняном, отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки в Солсбері і відносини з Росією.

"Міністр зрозумів, що мова про фабрикацію, і завершив дзвінок. Ми перевірили його і відразу зрозуміли, що це дзвінок від пранкера. Використання хімзброї в Солсбері та в Сирії, а також нещодавні події у Вірменії є серйозними питаннями. Ці дитячі вчинки говорять про відсутність серйозності у людей, які дзвонять, и які стоять за ним", - прокоментував представник британського МЗС РІА "Новости".

Сторони говорили по телефону 18 хвилин. Джонсон пообіцяв продовжити "закручувати гайки щодо олігархів" з оточення президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні на початку березня. Яд могли нанести на дверну ручку.

23 квітня пранкери вивідали у глави Організації із заборони хімічної зброї Ахмета Узюмджю інформацію про речовину.