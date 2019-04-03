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"Будемо ладнати!" Трамп здивував новою заявою про відносини з Росією

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Президент США Дональд Трамп у черговий раз заявив, що сподівається на "хороші" відносини з Росією.

Ці слова прозвучали під час візиту генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберґа до Вашингтона з нагоди 70-ї річниці створення Північноатлантичного альянсу, в рамках якого і відбулася їх зустріч, передає "Радіо Свобода".

"Сподіваюся, ми маємо хороші відносини з Росією. Я думаю, що ми з Росією будемо жити", – сказав Трамп.

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Володимир Путін і Дональд Трамп

Володимир Путін і Дональд Трамп

Відзначається, що висловлювання глави США прозвучало відразу після коментарів у цей же день від його адміністрації про те, що Росія залишається "загрозою для Альянсу та Сполучених Штатів".

Зокрема, чиновник Держдепартаменту сказав, що загроза Росії для Заходу і США стане головною темою обговорення міністрів закордонних справ країн НАТО 4 квітня у Вашингтоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше видання Wall Street Journal у своїй статті написало, що президент Росії Володимир Путін "професійно" руйнує інші країни, щоб подивитися, чи зійде йому це з рук. Наступна на черзі – Венесуела.

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Теми
Холодна війна між Заходом і РосієюРосійська воєнна загроза
Особи
Дональд ТрампВолодимир Путін
Місце
США
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