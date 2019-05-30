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ПолітикаЕкономіка

/Світ

"Буде повністю зруйнована": Росії зробили попередження

4.3тЧитати матеріал російською

Законопроект, внесений Володимиром Путіним до Держдуми РФ, щодо призупинення дії договору між СРСР і США про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД), лише юридично закріпить те, що давно перестало існувати.

Світ очікує нова гонка озброєнь. Про це в коментарі OBOZREVATELсказав військовий експерт і головний редактор журналу Defense Express Антон Михненко, на думку якого зараз ядерні країни почнуть працювати над розробкою нових видів озброєнь.

Запуск ракети

Запуск ракети

"Якщо казати про баланс сил, безумовно, і Сполучені Штати, і РФ є лідерами з наявності ракетного ядерного озброєння, обидві країни будуть розвивати цей напрямок, але потрібно розуміти, що технології йдуть вперед. Тому і США, і РФ будуть розвивати нову високотехнологічну зброю – гіперзвукову та електромагнітну, щоб можна було вражати потенційні цілі не лише ядерною зброєю", – говорить військовий експерт.

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За словами Михненка, використання ядерної зброї буде мати негативні наслідки для обох країн.

"Тому вони будуть просто грати м'язами, демонструвати один одному свої потужності, і це буде продовжуватися. Я не думаю, що вони застосують цю зброю, якщо РФ застосує ядерну зброю, це будуть величезні наслідки для неї, і економічні, і політичні, і дипломатичні", – пояснює він.

Чи може з'явитися новий договір із залученням інших країн, військовий експерт говорить, що так, але зважаючи на стан відносин між США, Росією, Китаєм та іншими гравцями, які мають ядерне озброєння, не сприяє тому, щоб це питання було вирішене найближчим часом.

"Буде повністю зруйнована": Росії зробили попередження

"Фактично відбувається повернення до періоду холодної війни, тобто коли країни будуть шукати ті чи інші аргументи, щоб звинуватити опонента у тих чи інших кроках, діях, заходах. Зараз буде відбуватися певна гонка озброєнь. США, Росія та інші країни будуть створювати зброю для стримування та нападу. Буде йти ескалація напруги", – вважає він.

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Наслідки нової гонки та ескалації для Росії будуть дуже серйозними, Михненко сумнівається, що російська економіка витримає, і рано чи пізно ці всі дії приведуть Росію у стан початку розвалу СССР.

"Можливо не при цій владі, але Росія збагне, що вона буде повністю зруйнована, при чому не військовим протистоянням, а саме економічним. США і Китай мають дуже потужну економіку, для них так трагічно гонка озброєнь не відобразиться. Але якщо РФ зруйнується, буде погано усім, так як наслідки цього зачеплять усі сусідні регіони з РФ", – сказав військовий експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Ексклюзив
Особа
Антон Міхненко
Місце
Росія
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Росия страна Помойка террорист и Окупант! Путин разорил россию и обокрал ее!
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Н Олег
Н Олег
чуть не прослезился -- иксперд михненко опасается разрушения экономики России -- ''плохо будет всем'' ... не бойся, малыш, попроси маму почитать на ночь добрую сказку -- например -- о скором процветании Украины ...
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Цитата: "высокотехнологичное оружие – гиперзвуковУое и электромагнитнУое". Какой какое оружие? Вна Украине вероятно новое высокотехнологичное оружие изобрели? Теперь а Америке и России не угнаться за Украиной)
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