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Буде війна! Росія офіційно пригрозила Україні і НАТО

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Порушення процедур проходження українських кораблів через Керченську протоку може призвести до виникнення військового конфлікту з Росією, куди може бути залучена і Організація Північноатлантичного договору (НАТО).

Таку загрозу видала Рада Федерації Росії, схваливши заяву "про деструктивну політику НАТО, яка реалізується після його заснування в 1949 році", повідомляє ТАСС.

"Проходження українських кораблів через Керченську протоку – це не питання співвідношення сил або присутності НАТО в Чорноморському регіоні, а виключно проблема дотримання українською стороною встановлених процедур, які їй добре відомі і успішно використовувалися нею до листопада 2018 року. Спроби України діяти в обхід цих процедур несуть у собі ризики виникнення військового конфлікту між Україною і Російською Федерацією, в який може бути залучена і НАТО", – стверджують росіяни.

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Буде війна! Росія офіційно пригрозила Україні і НАТО

НТВ

Вони почали бити на сполох через те, що НАТО нібито нарощує тепер військову присутність і в Чорноморському регіоні.

"Підтримка НАТО Грузії у дні трагічних подій у серпні 2008 року, а тепер і України, у тому числі 25 листопада 2018 року в ході протиправної перетину державного кордону Російської Федерації суднами українських військово-морських сил у районі Керченської протоки, заохочує керівництво цих двох країн, впевнене в своїй безкарності, на нові авантюри , – цинічно заявили у Раді Федерації РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влади США спільно з НАТО розробили "пакет заходів" для стримування Росії в Чорному морі. Він буде включати спостереження з повітря, а також відправку більшої кількості кораблів країн НАТО в Чорне море.

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Тема
Загострення в Азовському морі
Місце
Росія
Тег
Керченська протока
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Макарский Александр
Макарский Александр
С такими темпами весь Укрокригсмарине переедет в Бутырку к мокрякам
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