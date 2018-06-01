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"Буде вибух": екс-регіонал-утікач натякнув на масові провокації в Україні

1.7тЧитати новину російською

Колишній член Партії регіонів Володимир Олійник, який втік до Росії, натякнув, що незабаром Україну нібито можуть чекати масштабні потрясіння і провокації (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Їх він виправдав фейком про те, що з 1 липня влада країни нібито підвищить вартість газу для населення на 60% (насправді 30 травня уряд ухвалив рішення не переглядати ціну на блакитне паливо для споживачів протягом двох місяців). Загрозливу промову Олійник озвучив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

"Попереду великі неприємності. З 1 липня вони хочуть підвищити ціну на газ для українського народу на 60%. Реально це буде вибух і бунт. Вони цього бояться. В даному випадку восени будуть великі зміни в Україні. І ми повинні вітати це", - загадково сказав колаборант, що підтримує окупаційні ідеї путінської Росії.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома сепаратистка Галина Запорожцева, яка називає себе головою "Союзу матерів України" заявила, що 1 червня в багатьох містах України планується проведення прокремлівської акції проти війни з країною-агресором, Росією, на Донбасі.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "Обозреватель".

Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Олійник
Місце
Росія
Об'єкт
Партія регіонів
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